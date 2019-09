UNA SOLUCIÓN PARA EL VALENCIA

Me escribe un correo un buen amigo y me pregunta si lo de Peter Lim no tiene solución. Cuando utiliza esa palabra, «solución», lo que está queriendo decir en realidad es si no habría forma de quitárselo de encima, de que el Valencia CF volviera a ser de los aficionados ches, que se acabara la época del dueño y señor, del amo caprichoso que encima está a miles de kilómetros de distancia, en Singapur, y que no se digna acudir a su cortijo ni cuando lo visita el Rey de España con motivo del centenario de la entidad. Yo entiendo lo que en el fondo me pregunta porque es un sentimiento común entre los valencianistas, a nadie le gusta, lo que ocurre es que mientras el balón entra -y en las dos últimas temporadas ha entrado- nos olvidamos de Lim y de Lom, de los Zorío, Llorente, Roig, Soler, Soriano y compañía, del nuevo estadio, la deuda, Porchinos, la multa de la Unión Europea y todos esos asuntos que tienen que ver con el club pero que no son estrictamente futbolísticos. Así que tirando de mi proverbial realismo/pesimismo le digo que no, que no hay nada que hacer, que a ver quién le va a comprar lo que pagó por las acciones, que no se va a ir con una mano delante y otra detrás, que al menos querrá recuperar lo invertido, y que a ver dónde está el guapo que tiene ese dinero, sean cien, ciento cincuenta o doscientos millones, para viajar a Singapur, ponerlos encima de la mesa y decirle en un inglés macarrónico pero perfectamente entendible, «hello Peter, here's your money, now Valencia CF is mine», adiós muy buenas y si te he visto no me acuerdo. Pero como eso no va a pasar pues me temo que hay Lim no sé si para rato o hasta que llegue un fondo buitre, águila o halcón peregrino y se quede con lo que para el millonario singapurés no es más que otra inversión. Habría, eso sí, otra opción, viejuna, romántica, imposible, una carga de la Brigada ligera condenada al fracaso pero cargada de sentimentalismo, de épica de otros tiempos. Es muy sencillo, divides los 200 millones de euros que supuestamente pagó Lim por quedarse con el Valencia entre los más o menos 40.000 abonados con que cuenta el club. Sale a 5.000 euros por cabeza. ¿Podría poner cada uno de esos 40.000 hinchas valencianistas 5.000 euros a fondo perdido para comprar el club? Lo dudo. No, en realidad no lo dudo, afirmo categóricamente que no. Pero ahora supongamos que tal y como se hizo en los años cincuenta, se arbitrara un mecanismo por el que el socio que pusiera 5.000 euros tuviera a cambio el pase para entrar a Mestalla por el número de años que saliera dividiendo la cantidad entre el coste de su asiento (si, por ejemplo, son 500 euros, para diez años, y si son 1.000 euros, por cinco años). Así si que salen las cuentas, ¿verdad? Pero eso sólo es soñar, vivir en el pasado.