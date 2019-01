Sólo nos queda Julen Esta tragedia ha puesto de manifiesto lo bien que lo hacemos cuando se plantea la ocasión de demostrar cómo somos CURRI VALENZUELA Martes, 29 enero 2019, 09:08

Aunque suene a barbaridad, tenemos que agradecer a Julen, el niño malagueño de dos años que murió tras caer a un pozo sin señalizar, el que durante dos semanas nos hayamos comportado como el estupendo país que somos. Quién lo diría escuchando lo que dicen gran parte de nuestros políticos. O, peor todavía, observando lo que hacen. Porque esa tragedia nos ha servido para demostrar una vez más lo bien que los españoles afrontamos cualquier catástrofe, la solidaridad que desarrollamos para ayudar al prójimo en circunstancias terriblemente difíciles, el calor que sabemos proporcionar a las victimas. Lo bien que lo hacemos, en fin, cuando se plantea la ocasión de demostrar cómo somos.

Los guardias civiles, bomberos, ingenieros, técnicos de empresas varias, vecinos de Totalán que se han partido el alma hasta conseguir sacar a Julen de las profundidades del pozo, no tienen nada, pero nada que ver, con los taxistas que están colapsando Barcelona y Madrid, los dirigentes políticos que están peloteando con la responsabilidad de ese conflicto, los responsables de un partido, Podemos, que prefieren descalabrarse antes de reconocer sus errores, o el Gobierno que no se atreve a criticar al dictador Maduro por no perder una votación parlamentaria.

Para empezar, bomberos, ingenieros, guardias civiles, técnicos de empresas y vecinos de Totalán han dado la cara, hasta la extenuación, en la difícil tarea de rescatar a un niño. Una tarea cuya dirección corrió a cargo, naturalmente, del Gobierno de la Nación, que la dejó en manos de su delegado en Andalucía. Ya podía Pedro Sánchez haber reclamado el Falcon para personarse en Málaga. Pero no. Juanma Moreno, recien investido presidente de un Gobierno andaluz cuya única responsabilidad en el caso se circunscribe a controlar que el pozo tuviera licencia, resultó ser el único político que se pasó por allí.

Sánchez estaba en Madrid preocupado en mantener el equilibrio de no parecer partidario de ese Maduro al que apoya su compadre Zapatero y del que ha dependido económicamente su socio Podemos con los sentimientos de la mayoría de los españoles a favor de liberar a los venezolanos del yugo de su dictador. Semanas antes, su ministro de Fomento ya se había sacudido la patata caliente de la liberalización del sector del taxi decidiendo que la competencia corresponde a las comunidades autónomas.

Los de Podemos, mientras tanto, continúan enfrascados en su guerra interna por el control del partido que nació hace cinco años con el fin declarado de abstenerse de los vicios cainitas de otras formaciones. Así las cosas, cómo va extrañar a nadie que las audiencias de televisión, el interés de los lectores de los periódicos estén centrados en el drama de un niño y la heroicidad de quienes le recataron del fondo de un pozo. Al menos, nos queda Julen.