El solar del Botánico

Junto al jardín Botánico de Valencia había proyectado un hotel de lujo. La propuesta arquitectónica se fue reformando una y otra vez para adecuarse a las exigencias urbanísticas y patrimoniales de un espacio singular, por lo que se rebajó su número de alturas y se intentó alejar lo más posible de la zona verde. La reivindicación vecinal -Salvem el Botànic- y de los partidos de la oposición así como el rechazo de los técnicos de la Conselleria de Cultura acabaron por convencer al Ayuntamiento en manos del PP de que lo mejor era ofrecer al promotor un emplazamiento distinto para así poder dejar el solar como ampliación del Botánico. Fue entonces cuando surgió la idea de una permuta con los terrenos que ocupaba el edificio conocido como nuevo Ayuntamiento, en la avenida de Aragón, condenado al derribo tras la rehabilitación de la vieja Tabacalera y su reconversión en oficinas municipales. Dicho y hecho, para Mestre (el dueño de la cadena Expo Hotel) el solar junto al Mestalla y para el Consistorio el de la Gran Vía Fernando el Católico con el paseo de la Pechina. ¿Cuál es la situación actual, cuatro años después? Por lo que respecta al solar del Botánico la respuesta es clara y contundente: no se ha hecho absolutamente nada, sigue como estaba. El 'Nou espai Botànic' quedó en el olvido y hace unos meses Ribó anunció la convocatoria de un concurso internacional de ideas que incluirá también el conocido como jardín de las Hespérides. En su día se llegó incluso a especular con que podría destinarse a huertos urbanos, aunque por un momento se impuso la lucidez y se descartó semejante excentricidad. En cuanto al solar de la avenida de Aragón, una vez derribado el nuevo Ayuntamiento tampoco se ha hecho nada, el espacio ha acabado sirviendo para que personas sin hogar duerman al aire libre, entre escombros y basuras, en unas penosas condiciones higiénicas y sanitarias. La empresa hotelera ya no parece tener demasiado interés en un proyecto que con el transcurso del tiempo ha quedado superado por una nueva realidad urbana en la que los apartamentos turísticos y los pequeños hoteles con encanto se han impuesto a lo que pretendía levantar en unos terrenos que no acaban de arrancar, y en los que el Valencia CF tampoco consigue atraer compradores para su viejo estadio y así poder terminar y trasladarse al de la avenida de las Cortes.

Imposible no establecer una analogía urbanístico-política con los tripartitos que han gobernado esta comunidad y esta ciudad durante los últimos cuatro años, un período en el que lo viejo no termina de desaparecer y lo presuntamente nuevo no acaba de llegar, por lo que al final, lo que hay, lo que queda tras tanta promesa es un solar, un inmenso, vacío, frío e inhóspito solar.