La soga ecológica y el ahorcado agrícola

A la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente no se le ha ocurrido nada mejor que fomentar el compostaje en mitad de una de las campañas citrícolas más catastróficas de las últimas décadas. Instar a los vecinos de algunos de los municipios más afectados por la crisis naranjera a participar en una experiencia piloto de transformación de la basura orgánica en abono. Una especie de inoportuna actividad extraescolar de los consorcios de residuos (COR) que no parece tomar en consideración que, si es por fertilizantes, 500.000 toneladas de naranjas se han quedado abonando los campos. Lo que supone unas pérdidas de más de 200 millones, según la Unió de Llauradors, convocante de las manifestaciones del lunes.

No es por incordiar, pero si Cristóbal Aguado (Asaja) se pregunta: «¿Cómo no se va a despoblar el campo si nos empujan a abandonarlo por la falta de rentabilidad?». La última Encuesta de superficies y rendimientos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura, la de 2017, anterior por tanto al cataclismo de 2018-2019, situaba a la Comunidad Valenciana como la autonomía con más tierra de cultivo abandonada, 163.478 hectáreas. Y la Plataforma per la Dignitat del Llaurador asegura que la tala de naranjales en Almenara, Moncofa, etc. se ha intensificado en los últimos meses. Es decir: si el agro valenciano tradicional se está desmoronando silenciosa pero inexorablemente la consejería no puede salir por peteneras. Ni mucho menos eludir su responsabilidad administrativa expandiendo la creencia de que cerrando el círculo de los desperdicios orgánicos del hogar será posible abaratar el abonado de la tierra y aligerar la tasa de basura.

Será posible rebajar imperceptiblemente el recibo porque lo que faltan son vertederos e incineradoras que abrevien el trajín antiecológico que se produce al tener que llevar los desechos de aquí para allá; cuestión que la consejera Cebrián no se ha atrevido a abordar con decisión. Pero de ninguna de las maneras conjurará el peligro medioambiental que supone para la CV la falta de este tipo de instalaciones. Ni por supuesto aliviará la postración en la que se encuentra el agro valentino. Antes que nada porque transformar los desperdicios y hasta las heces de los pozos ciegos en humus es lo que se ha hecho siempre. Los fundadores de la hoy en día poderosa Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) ya aprovechaban la basura de Valencia para abonar la huerta en 1900. Y compost es uno de los productos que extrae Fervasa, una de sus filiales, en Quart de Poblet desde 1967. El problema es que a la marcha que lleva la agricultura valenciana no habrá mercado para tanto compost. Con independencia de lo inapropiado que resulta que la consejería que se ocupa de ambos órdenes, la agricultura y el medio ambiente, vaya por ahí aconsejando a los damnificados que hagan limonada si la vida les ha dado limones para parar un tren. Limonada o compost.