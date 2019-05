La necesidad de buscar una salida digna cuando lo más duro de la crisis impulsó a un respetable número de personas hacia las letras como tabla de salvación. Voy a contar mi drama y seguro que se convierte en un bestseller, con lo cual me forro. Las editoriales recibían cientos de manuscritos todos los días. Hablando de este asunto, el gerifalte de una de estas empresas me soltó una sentencia termonuclear: «Mucha gente cree que su pequeña y miserable existencia sirve para forjar una novela, y no es eso». Lo de «pequeña y miserable existencia» me impresionó por la crueldad derramada.

Igual me pongo estirado a la manera de H.P. Lovecraft, pero en ocasiones sospecho que no somos sino insectos evolucionados sujetos a las modas que nos manipulan y a las vigilancias que aceptamos con notable sumisión. Nos creemos el ombligo del mundo, el centro del universo, pero nuestro día a día viene jalonado por banalidades. Salvo cuatro genios que investigan en sus laboratorios, el resto formamos parte de esa masa amorfa que come, duerme y se busca la vida con mayor o menor fortuna. Por eso me asombran los sofocos agarrados por algunos paisanos ante los resultados electorales. Se lo toman tan a pecho... Un amigo íntimo, bellísima persona aunque independentista de los 'països catalans' (nadie es perfecto), ante las victorias consecutivas del Rajoy de antes de mutar en bolso de Soraya, trataba de demostrarme un innegable pucherazo. Incluso se había currado una tabla excel: «¿Ves? No hay duda... ¡Pucherazo!» El mismo bulo sobre tongos y timos electorales circula esta vez frente a la victoria de Sánchez en las generales y la de Ribó en la alcaldía, sólo que sus creyentes caminan en el lado opuesto de mi amigo el independe bonachón. Demasiados sofocos en nuestras pequeñas y miserables existencias. No merece la pena.