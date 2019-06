SOCIEDAD LÍQUIDA

Ziygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010 (junto a Alain Touraine), nació en 1925 en Poznan, Polonia. Sociólogo, filósofo y ensayista, su investigación, entre otras cosas enfocada en la modernidad, le ha llevado a definir la forma habitual de vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas como «la vida líquida». Una vida caracterizada por no mantener un mucho tiempo la misma forma. Y ello hace que nuestras vidas se definan por la precariedad y la incertidumbre. Así, nuestra principal preocupación es no perder el tren de la actualización ante los rápidos cambios que se producen en nuestro alrededor y no quedar aparcados por obsoletos.

Y en su descripción de la «sociedad liquida» Bautman señala: La sociedad actual se basa en el individualismo y en una forma de vida cambiante y efímera y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos; y todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad, en comparación con las estructuras fijas del pasado; el miedo al compromiso, a renuncias a determinadas cosas afectan a como entendemos el amor, la relación efectiva con la pareja.

Lo importante es la ultima foto nuestra en un evento. Y es importante porque pensamos que nos han olvidado -sociedad liquida que todo lo borra. Lo importante es dejar un comentario para que nuestro nombre y opinión «no sea liquidado». Lo importante es lo presente mas actual...¡lo pasado ya se ha olvidado y lo futuro no tiene importancia para nosotros porque hemos decidido, o se no has impuesto, dejarnos lleva de la «sociedad liquida».

Tambien es importante el que seamos conscientes que hemos perdido la vivencia de los valores permanentes propios de la persona. Esos valores lo hemos sustuido por lo «políticamente correcto», por lo que se considera «progresista», por lo que...¡las ideologías imperantes imponen dictatorialmente! Resulta mas comodo ser «rebaño» que actuar libremente. ¡En una «sociedad liquida» todo es precariedad!