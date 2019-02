SOBRESALIENTE Y MEJORABLE

Se acabó esta Volta, ganó el hombre que más en forma estuvo y el que mejor aprovechó sus oportunidades. Al final, Alejandro, al que dimos como favorito, no ha estado para llevarse el triunfo. Ha demostrado, eso sí, que es un campeón del mundo con un carácter ganador. Pese a los años que tiene siempre se ha mostrado dispuesto a presentar batalla, lo que pasa es que unas veces las cosas se dan como uno espera y otras te ves superado por las circunstancias. Es hora pues de hacer un balance general y lo tengo claro: esta Volta es impresionante, espectacular. Todo el mundo coincide en que venir a la Comunitat en febrero, con este clima que tenemos, es un lujo que los equipos tienen en cuenta. Pero conviene hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, el hecho de que en la primera jornada se hubiera puesto la contrarreloj, es una prueba evidente de la valentía por parte de la organización, y siempre se escriben cosas de los valientes. Pero, ojo, tampoco hay que obviar una cuestión que seguramente contribuiría a mejorar todavía más esta Volta. Si se hubiera eliminado el repecho de esa contrarreloj, creo bajo mi punto de vista que hubiera posibilitado mucha más igualdad entre los ciclistas y con eso se gana en mayor competitividad. Hubiéramos visto más agresividad en los días siguientes. La realidad, en líneas generales, es que en muy pocos años, la organización ha conseguido elevar de una manera importante el nivel. No tiene nada que ver a cuando arrancó, por suerte para todos. Se ha consolidado en el panorama internacional y el reto en estos casos es buscar de qué forma se puede mejorar. Podemos pensar también en el tema de las bonificaciones, para ganar todavía un poco más en atractivo. Tuve la fortuna ayer de ver la etapa junto a mi buen amigo Robert Fernández, el ex futbolista del Valencia, y me congratuló ver cómo disfrutaba observando el paso de los ciclistas, lo que demuestra esa pasión que algunos sentimos por este deporte.