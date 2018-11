Más sobre la plaza

Cuando falla la inventiva, recrearse sobre los usos de la Plaza del Ayuntamiento es mano de santo, arsenal inacabable. Como Manuel Vicent, sobre el debate de la tauromaquia, es saludable escribir al menos una columna al año al respecto. La plaza que todo lo consiente. Aun a riesgo de citarse a uno mismo, diré que hace poco he escrito sobre la necesidad de que en el Ayuntamiento hubiera un regidor o un procurador de la belleza de la ciudad, encargado del ornato público, de la disposición de elementos que eliminaran o minimizaran el impacto de las ocurrencias, que nos devolviera belleza a la mirada con placas, perspectivas y memoria. Viene esto a cuento, claro está, del debate sobre el reciente mercadillo. Que no sabemos hacer Plazas, avenidas o bulevares es obvio. Nuestra principal Plaza es, en el fondo, y utilizaré una expresión bien valenciana, una Plaza 'fallanca'. Las peripecias de su configuración histórica la han hecho un mero contenedor capaz de albergar lo peor y lo mejor. Cualquier cosa. No siendo plaza peatonal, ni de risas de niños, ni ajardinada o núcleo de comunicaciones, es al mismo tiempo una suma de todas esas cosas. Las plazas no pueden ser excusa para todo, ni apropiadas para un uso universal apelando a la dignidad de lo que se expone. El debate, me parece, no radica en la dignidad. La mayor parte de las actividades humanas son dignas y honestas, y de entre ellas el comercio, si paga sus impuestos y se ejerce en condiciones de salubridad e higiene, núcleo esencial del nacimiento de la ciudad moderna. El problema no es el mercadillo, pues cualquiera de nosotros los ha buscado en otra ciudad, y es parte de la atracción turística en buena parte de las ciudades europeas. El problema no es el continente, sino el contenido. La mentalidad de mercadillo, que avala cualquier agresión estética. Se ha sugerido la necesidad de un Libro de Estilo, o un Manual de usos. Bastaría con que fuéramos conscientes de que sin necesidad de elitismo ni un canon estético demasiado severo, el comercio puede ser un signo de belleza o una agresión. No se trata de la imagen que se pueda llevar el visitante, que hasta incluso puede que les haga gracia cualquier disposición de puestos, productos y paradas. Se trata de nosotros mismos. De la imagen y la perspectiva que queremos tener y disfrutar. Uno vuelve a recordar aquellas cafeterías míticas, la imagen nocturna de Lauria. «Celebre el triunfo de su equipo predilecto en Establecimientos Noel», en la calle del Falangista Esteve, 1. No sé por qué aquellos bajos eran signo de modernidad en el diseño, y si se comparan con las brasséries del Montparnasse de la película A bout de souffle, Le Select, La Rotonde, pasarían el examen. Mientras muere el comercio singular, nos refugiamos en la mentalidad del mercadillo, encantados de transitar la Plaza de la Franquicia. Ahora con la hamburguesa favorita de Obama.