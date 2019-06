Sobre la jerarquía El modelo municipal funciona con un alcalde que delega (si quiere) y unos concejales que obedecen y le reportan. Lo demás son virguerías F. P. PUCHE Martes, 25 junio 2019, 08:02

Y ahí los tienen, angelicos míos, rompiéndose las meninges en busca de un modelo nuevo de gestión y administración, cuando la verdad es que a estas alturas está casi todo inventado. Y lo que es peor: lo que no está ya aplicado... seguramente no es legal.

¿Qué será eso del Gobierno de Cooperación, cuando existe una ley de Gobierno que es taxativa y nada creativa? Lo que pasa es que Pedro Sánchez no quiere tener ministros de Podemos y Ábalos sugiere que debe gobernar en solitario. Si acaso, eso sí, puede colocar a Pablo Iglesias en la Tabacalera, si aún existe, o en una cooperativa de Casas Baratas. O mejor en Navantia, para que venda y fabrique fragatas con misiles hasta que le caiga el pelo.

Las leyes no favorecen la creatividad, ni fiscal ni financiera, tampoco la administrativa. Las leyes son antiguas y seguras, y hacen previsión de un Ayuntamiento, presidido por un alcalde, que delega -palabra horrible para los finolis de ahora-, delega su poder en los tenientes de alcalde y los concejales, obligados a reportar y obedecer. No existe en la ley (que yo sepa) ese cargo-pijo del vice-alcalde. Es una refinada tontería más de los tiempos que corren. Pero oyen lo de «teniente» y les sube la fiebre. Un ayuntamiento tiene una arquitectura sólida, basada en la jerarquía, y similar a casi todo lo que se ha inventado con idea de permanecer, desde un Ejército a una empresa, desde el Vaticano a un club de tenis: uno manda, si quiere delega, y todos obedecen.

No se puede ser blando y duro a un tiempo con los patinetes. No puede haber dos políticas contrapuestas ejercidas a la vez. Compromís quiere aplicar su modelo en solitario para arraigarse en la ciudad y permanecer. Por eso Ribó anda ensayando la teoría del gobierno en solitario, como Sánchez. Vemos ahora las secuelas de no incluir en las negociaciones de la Generalitat a la ciudad capital de la Comunidad Valenciana, con su tratamiento específico y sus inversiones especiales. Puig ha abandonado al PSOE local; ha querido hacer un 'gestito', un guiño a Alicante, pero se ha olvidado de que Valencia es la cuarta provincia. Un error.

El 'mestizaje', un modelo de moda en 2015, ya es casi metástasis en el Consell. Todos han de vigilar a todos y nace la superestructura de la complejidad, la 'nomenklatura': seis elementos, tomados de doce en doce, etcétera... A Sandra Gómez, como a todos los de su generación, le duele la subordinación y el paternalismo; pero es porque nunca hizo la mili. Ni trabajó en una empresa. A Ribó, sin embargo, el papel de adusto Profesor Vinagre le va bien: este es el temario, el martes examen... Ribó entiende mucho mejor la jerarquía que los modelos 'creativos'; para eso fue comunista alguna vez: todo lo que no sea orden y mando, es primo hermano del caos.

La lástima es que nadie escuchó a María José Catalá cuando propuso un pacto general contra Compromís.