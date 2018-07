Li sobra càrrec

L'alcalde comuniste de Compromís de Valéncia, Joan Ribó, en les seues declaracions justificant el mur de la vergonya ha agotat la paciència dels que creem en la justícia com el millor instrument per a conviure i acabar en les agressions. Fem memòria: dos jóvens guàrdia civils, u d'ells valencià, estaven en les seues parelles en una taberna d'Alsasua, quan un grup de salvages arremeteren contra ells colpejant-los fins a cansar-se deixant-los malferits, i a u d'ells l'hagueren d'intervindre per les greus lesions de trencament de turmell, peu, peroné i reconstrucció del llavi superior, total 8 mesos de baixa i una dura recuperació. Detingut este grup de neofascistes i antidemòcrates, foren jujats i condenats. El Sr. Ribó, diu que les manifestacions en el mur de la vergonya són llibertat d'expressió. Estes paraules rocen el delicte, vosté ha cedit la paret que rodeja el solar dels Jesuïtes per a que en ella s'exalte la violència i se reclame la llibertat dels presos polítics catalans.

Una actuació incomprensible i més sabent que les associacions de víctimes del terrorisme demanaren que no fora còmpliç dels que usen la violència com a camí per a impondre les seues creències. Sr. Alcalde ¿cóm és possible que no se respecte a la justícia ni voler reconéixer la gran llabor que realisa la Guàrdia Civil? Clar està que tots vostés formen part del més radical pancatalanisme. Són els mateixos que somien en fer de la CV una part dels països catalans, els que fan de la persecució del cristianisme la seua raó de ser, els que desigen desterrar de les escoles la religió i el castellà, i els mateixos que animen als delinqüents polítics fugits de la justícia. I ara, quan veu la reacció del poble, anuncia que se netejarà el mural que recorda als agressors condenats. Lo únic que vosté sap fer és la faena del matalafer, fer i desfer.