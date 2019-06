No hay sitio para Valls

Que Barcelona -capital catalana, segunda ciudad española y uno de los principales destinos turísticos de Europa-, tuviera que elegir el pasado sábado para la Alcaldía entre Ada Colau y Ernest Maragall muestra el alto nivel de degradación social y moral al que ha llegado Cataluña. Y que mientras tanto, Manuel Valls -exprimer ministro de Francia- deba conformarse con ser un simple concejal de la oposición y tener encima que soportar cómo Ciudadanos rompe su acuerdo con él por apoyar a la antigua activista refleja que la salud de la política en el conjunto de España tampoco vive sus mejores días. Porque no hay más que repasar el discurso de Valls en el pleno de constitución del nuevo consistorio barcelonés, con sus referencias a una Europa libre de ciudadanos iguales y a la inexistencia de presos políticos y de refugiados en España -lo que le valió las protestas de buena parte del iracundo público asistente, que él aguantó sin inmutarse- para darse cuenta de la diferencia entre su estilo y su forma de pensar con el populismo trufado de oportunismo barato de Colau o el radicalismo secesionista y rancio del hermanísimo, que primero hizo carrera a la sombra del exalcalde y luego dio el salto a ERC para abrazar el independentismo montaraz. Y sin embargo, los barceloneses se decantaron por el uno y por la otra, con lo que a Valls no le quedó más remedio que prestar sus tres votos al «mal menor» para evitar que otra institución -en este caso pública- cayera en manos del soberanismo, como la Generalitat, o como la Cámara de Comercio, o como la TV3, o como... Y que para él debió de ser algo así como cuando un soldado herido tenía que aceptar que el cirujano le amputara la pierna gangrenada porque en caso de no hacerlo acabaría muriendo. Mejor cojo que bajo tierra, mejor Colau que Maragall, pensaría Valls tapándose la nariz al votar. La eterna tragedia catalana, el hundimiento sin remedio de una sociedad que hace unas décadas era la envidia de toda España, la región más conectada con Europa, el motor industrial y cultural del país, conoció así un nuevo episodio de una historia cada vez más convulsa y enrevesada en la que no se atisba un final, no al menos uno feliz, no de concordia y de diálogo, de puentes tendidos entre diferentes. Y en la que personajes como Manuel Valls no parecen tener sitio. Lo malo es que ya se ha visto que tampoco lo tiene en Ciudadanos, un partido sin rumbo que se ha convertido en una especie de simple oficina de cálculo electoral en la que lo mismo que un día se acuesta socialdemócrata y al siguiente se levanta liberal, otro pacta con Vox y al minuto critica y descalifica a esta formación, en una exhibición de que la contradicción no está reñida con un limitado éxito electoral.