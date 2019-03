La mayor parte del personal está en estado de desconcierto expectante al observar la multiplicidad de opciones políticas que se presentan en el atrio democrático. Esto dará lugar, sin duda, a una mejora de la industria destinada a la fabricación de urnas y papeletas. Algo es algo.

Los sociólogos de turno o los estudiosos de la historia reciente, y no tanto, de nuestra conducta como habitantes de eso que, en muchas ocasiones los que jugaban a ser poetas o héroes llamaban «la piel de toro», han dicho siempre que nosotros somos pendulares, exagerados e histriónicos.

Aplicado a este fenómeno «teatral» de la política de palabras y gestos cada vez más hirientes con el competidor, da como resultado el que hayamos pasado un período de cierta oscuridad democrática, donde lo que imperaba era «familia, municipio y sindicato», a una multiplicidad variopinta que trata de elaborar propuestas que algunos han denominado transversales.

Sin duda es un intento de justificar los llamados «cambios de chaqueta» o los fichajes estrella de algunos personajes que se han visto impelidos a participar, curioso, en política desde el ejército, ahí está el ejemplo de los dos generales que liderarán, según me parece haber leído, las listas del nuevo partido Vox en Alicante y Castellón lo que, por cierto no es nuevo, ya que el ex Jemad lo hizo en su día con y por Podemos con regular éxito.

Sucede esto porque algunos han descubierto lo que se ha llamado siempre «sincretismo político». ¿Qué es? Veamos una definición de libro: El sincretismo político es el conjunto de posiciones políticas que intentan reconciliar elementos pertenecientes a ideologías aparentemente opuestas en el espectro político, por lo general combinando algunos elementos asociados a la izquierda con otros asociados a la derecha.

Es el café para todos. Algunos llaman a eso populismo. Me recuerda el estado inicial de las autonomías. Alguien pensó «si queremos frenar el deseo de autonomía de Cataluña, Galicia y País Vasco, vamos a «fabricar un estado autonómico y así todos contentos». Pues a la vista está el resultado. Lo que era un recién nacido es una especie de animal devorador de rentas y creador desigualdades entre españoles.