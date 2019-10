El simbolisme d'El Puig

Esta nit tindrà lloc un acte entranyable i de fonda tradició: el Te Deum en el Monasteri de Santa Maria d'El Puig que la societat Lo Rat Penat organisa, com cada any, en vespres del Nou d'Octubre. Un event que culminarà en el posterior Sopar de Sant Donís, en el que la gran família ratpenatista se reunirà en germanor per a brindar per Valéncia, les seues tradicions i la seua llengua.

Per molt que l'Estatut d'Autonomia renovat en 2006 introduira la menció al monasteri de Santa Maria de la Valldigna com a «temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de Valéncia» i «símbol de la grandea del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat Històrica», difícil resulta (salvant l'honor i l'importància del cenobi de la Valldigna) que no siga el Monasteri d'El Puig el temple indiscutible al que, des dels primers temps del regne cristià de Valéncia, generacions de valencians han mirat en recort de la seua antiga història.

En El Puig se donà la troballa de l'image bizantina de la Mare de Deu d'El Puig: la primera patrona del Regne de Valéncia. Amagada baix d'una campana, fon sant Pere Nolasco, fundador de l'Orde de la Mercé, qui la trobà; guiat, segons la tradició, per sèt estreles que brillaven sobre el cel d'El Puig, llavors dit encara «de Cebolla». També tingué lloc allí, en una montanya pròxima a on se trobava el castell d'Enesa, la conegudíssima llegenda de «la patà», en recort de la coç que el cavall de Jaume I pegà en terra, fent brollar aigua (diuen les prosaiques interpretacions actuals que de l'aljup del castell, trobat de manera casual per l'ímpetu de l'equí); assegurant, aixina, la manutenció dels soldats aragonesos que resistien els atacs dels valencians andalusins.

I en El Puig, per fi, tingué lloc en agost de 1237 la batalla definitiva en la que les tropes aragoneses venceren a les valencianes andalusines, deixant la porta oberta a la conquista de la Ciutat en 1238. Una batalla en la que, curiosament, no estigué present Jaume I; pero sí, si atenem a la tradició, sant Jordi, que hauria baixat dels cels per a ajudar a les tropes cristianes, inferiors en número a les musulmanes. Per molt que, com ha senyalat l'historiador Julio Badenes, Jaume I atribuira igualment la victòria a l'intercessió de la Mare de Deu «a la que nos encomanàrem i guanyàrem miraculosament la batalla contra el rei de Valéncia».

L'últim rei moro de Valéncia, Zayan, pergué; i el que seria primer rei cristià de Valéncia, Jaume, guanyà. Pero cridanerament els valencians celebrem la venguda de Jaume perque, podent haver anexionat estes terres als seus dominis, volgué donar-nos uns Furs propis i perpetuar una personalitat jurídica igualitària en la dels seus súbdits aragonesos i catalans. ¿Ho feu perque li convenia? Segurament. Pero simplement per això, necessàriament Jaume I ha de ser de bona memòria per als valencians. Feliç Nou d'Octubre a tots.