Compartir el poder supone armar y decorar las parcelas de los socios minoritarios pues no conviene herir su susceptibilidad. Los detalles importan. Aunque manden poco no se les debe humillar innecesariamente, hay que hacerles creer que son importantes, que se les escucha. Luego todo es mentira, pero tampoco van a discutir por unos muebles en el nuevo despacho del Palau Pineda, ¿verdad? ¿Exigía la buena gobernanza una vicepresidencia segunda así un tanto florero? Hombre, pues más bien no, pero le otorgas un cargo muy rimbombante y muy porrompompero, vicepresidente segundo, digo, al señor Dalmau, y nos instalamos en una especie de paz que sosiega los ánimos. Al enemigo procura tenerlo muy cerca, explicó Sun Tzu, el pelma del archisobado y sobrevalorado 'El arte de la guerra', y si encima le proporcionas cómodo despacho y estupendos enseres para que se relaje y se entretenga, mejor, que de lo contrario igual le traspasan ideas rebeldes y con las arcas vacías y los recortes no es plan. El sillón 'confidente', pues, se nos antoja óptimo para el cargo. Si el líder supremo mora en una mansión colosal, lo mínimo es que un virrey de provincias se siente sobre una butaca de tan sugerente nombre. Pero lo que me ha llegado al alma es la chaiselongue. Aplaudo esa decisión. Soy muy fan de la chaiselongue. La mía es una barbaridad de cuero negro y los fines de semana me apalanco sobre ella en verdadera acampada. Desde ahí me he zampado voraz el último desparrame de Ellroy recién publicado, 'Esta tormenta'. Leo, escribo, recibo visitas, como y veo la tele sobre esa chaiselongue imperial. Más allá de echar una siesta, no sé yo qué pinta una chaiselongue en un despacho oficial, pero no importa, su tono de absoluto confort supera cualquier crítica que se le pueda infligir. A la revolución desde la chaiselongue.