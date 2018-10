SE SIGUEN OLVIDANDO DEL SABOR

Desde hace meses se suceden las quejas de productores de frutas de toda España y las peticiones de un plan para afrontar la crisis, lo que finalmente fue preparado por el Ministerio de Agricultura, aunque después del cambio de Gobierno aún no se sabe si hay coincidencia con lo que ya se barajaba y menos aún se conoce cuándo se empezará a actuar y con qué presupuesto se contaría.

De cualquier manera sabemos de qué medidas se habla, más o menos, tanto desde el lado productor como el de las Administraciones. Se incide en planes de reestructuración, cambios de variedades, mejora de la comercialización, búsqueda de nuevos mercados, aumentar la calidad...

Lo de la calidad es un concepto que hoy en día es muy ambiguo. Basta con que una cosa se pague cara, o mejor que el resto, para que ya se suponga que tiene calidad. De no ser así -según se piensa en general- no se pagaría, se rechazaría. Luego igual ocurre que cuando hay más de eso, como intrínsecamente no era bueno, acaba orillándose. ¿Qué ha fallado?, se preguntan muchos, y prefieren quedarse con la copla de que quizás ha pasado de moda, o que hay que acomodarse a los gustos cambiantes de los consumidores. La calidad es también, y sobre todo, el calibre. Cuanto más gordo es un melocotón, mejor. Y ponerle etiquetas encima. Una denominación de origen, el nombre de un pueblo que suene, una marca rimbombante... La presentación cuenta, por supuesto. Que estén bien presentados, todos iguales, con color uniformizado, envases con alvéolos, cajas aparentes...

Todo eso configura el amplísimo y ambiguo concepto de la calidad que ha conseguido instaurar el márqueting, con la exigente aceptación de los responsables de compras de las cadenas de distribución comercial, de quienes hay que pensar muchas veces que seguramente no se han comido nunca un buen melocotón, ni conocen a qué sabe una buena ciruela, ni se les ha pasado por la cabeza que las buenas manzanas cogidas en sazón huelen, como los albaricoques, y que las cerezas o las nectarinas quizá no desprendan mucho aroma, pero desde luego si las cogen verdes, con tal de asegurar que duren en las estanterías, sabrán a rayos y envejecerán sin que las compre nadie.

No se les ocurre pensar que el gran problema está en que se olvidan del sabor, que no hay consumo porque los ciudadanos compradores nos sentimos defraudados infinidad de veces por la fruta verde, insípida y correosa que nos deja sin ganas de repetir; y que sólo con que se cuidara este aspecto, recolectando cuando toca, produciendo lo que es bueno, mimándolo como corresponde..., todos tendrían mucho ganado, sin buscarle tres pies al gato. Y lo mismo vale para las mandarinas y las naranjas que se cogen verdes, forzadas, sin zumo y sin azúcar. ¿Eso es crisis o engaño?