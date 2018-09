De les Siges a les suges

Voran que cap de t necessitem els valencians per a escriure, tal com pronunciem estes paraules. Anem al gra, sí, que, hui convé retraure el dol, per haver deixat sense adop oportú un monument impagable: Les Siges de Burjassot, víctima de la desídia i l'extrem de l'orage. Ara ya sobren gemecs forçats i ajudes que estan per vore, quan lo que a la vista està, és lo que hem perdut. Mes que fora gratitut, recordant aquella fam que històricament remeyaven als ciutadans d'una Valéncia pobra de cereals panificables. En elles, cavitats foradades com enormes gerres en pedra calcàrea, trobaren recapte i guarda, els nostres ancestres. Milers de quintals, venien en barcos. El saber d'açò que magníficament documenta la Dra. Emilia Salvador i de modo senzill nos esplanen membres de la Confraria de Sant Roc, patró del municipi, qui té sobre les Siges pati i ermita, encara nos acosta més a la pena. Ixcà nos ajudara a revisar, intervindre i estalviar riscs i pèrdues; arribar a temps, per a no plorar uns atres desoris. I recordem, Cija és la paraula clàssica, sense t, la trobem en A.Canals i Jaume Roig. Sija, siges són les veus i formes valencianes actuals, lo demés empelt bort.

També clàssica sense t, suja: sollim i brutea, que invadint-nos, enfosquix, desdibuixant, per mig de llengua imposta en les escoles. La t, com ací denunciem, davant de j, és una lletra ortopèdica, innecessària en valencià, pero precisa per a l'interpretació fonètica en la parla catalina. Unes atres brutees, que van sujant la vista lliure a la mar (no sé si mira o miró y el sexo se tropezó) quan en acerades imàgens te topetes postures, baix excusa d'art, publicitant temes que afecten a l'educació familiar i prosperen del rebuig. Acò i els modos idiomàtics, més que suges són tarquim, que a les lleis repten, honorables de tanda.