Entre el del holograma y el que mece las cunas estamos arreglados. Pablo Iglesias no fue al Consejo Ciudadano estatal de Podemos por su baja paternal, pero estuvo presente como la madre de Woody Allen en 'Historias de Nueva York'. Tampoco fue Errejón a la quedada, pero este por no tocar más las narices. Ha pasado Iglesias del «Íñigo no es Carmena» a «Carmena no es lo que fue». Pero les conviene contra la derecha. A ver en qué quedan los cinco millones de tontos que Fernando Savater dijo que no tenía ni idea de que hubiera en España. Que dice una periodista afín a Podemos que lo mismo el filósofo encuentra tonto a todo el mundo después de analizar el pensamiento de Shopenshower (sic) con Rosa Díez o Rivera. Tonto es el que hace tonterías. Para lo único que ha servido Pablo Iglesias ha sido para demostrar la vulnerabilidad en el trabajo de las mujeres cuando tienen que dejarlo por maternidad. Y el muy leño lo ha hecho voluntariamente.