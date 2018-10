Mucho antes de que la católica Isabel ordenase envenenar, no a un hermano sino a dos, Alfonso y Enrique; de que Felipe II fuera acusado de matar a su propio hijo por conspirar contra él y de que encerrase a la princesa de Éboli; antes de que Godoy acabara con su gloriosa carrera en el motín de Aranjuez, de que la historia pusiera nombre a los numerosos hijos de Isabel II o de que Franco, bajo el pseudónimo de Jakim Boor, acusase a los masones del asesinato de Canaletas, las intrigas ya habían campado por España. El mismo Franco tenía una fórmula para evitarlas, según reveló un militar colaborador suyo: crear varias agencias de inteligencia, no una, para que compitieran entre ellas y disponer, sólo él, de toda la información. Con nuestra historia de negras conjuras no es de extrañar que ahora maquiavélicos movimientos en la sombra hagan pensar que estamos inmersos en una de ellas, urdida por el 'paesa' de turno, entre otros. El Gobierno de Sánchez, que se señala como objeto de la misma, le ha puesto nombre sin apellidos al «brutal acoso» e incluso ha disparado con fogueo al mensajero. Pero, en contra de lo que opinan varias personas de su entorno, el presidente del Gobierno se niega a convocar elecciones y prefiere la táctica de resistir en una nave con varias vías de agua. No está dispuesto a dejarse vencer por lo que considera un complot inmundo y confía en que al final, la presión actual vaya decreciendo porque la opinión publica verá la mano negra en la nada azarosa exposición de un escándalo tras otro. Entre sus socios hay diversidad de opiniones, como en el tendido, pero alguien debería recordarle que la verdad, por falsa que sea, siempre espera más allá de la esquina, tal y como descubrió el desasosegado Pessoa.

Una verdad que puede dar varios jaques al rey y acabar en jaque mate antes de otoño de 2019.