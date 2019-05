El Shabbat, ¿al cap o a la fi?

Una expressió que nos han clavat en la llengua valenciana i que ha tingut prou d'èxit, juntament en la paraula 'vacances', és 'cap de setmana'. Curiosament, els dos casos estan relacionats en el descans; ¿serà que nos han pillat poc actius?

La semana té orige en la duració de les fases de la Lluna, i la consideració de l'últim dia com a jornada sagrada ya era costum en la civilisació babilònica, una pràctica assumida pels hebreus des del seu innovador monoteisme; la Llei hebrea consagra el sèptim dia al descans i a la lloança divina. Del magnífic relat llitúrgic de la Creació, en el llibre del Génesis, traguem una informació llògica: es descansa despuix del treball, quan u pot contemplar lo que ha fet i recobrar-se de la seua fatiga, no abans. A esta pràctica, la Llei hebrea li diu Shabbat, d'a on deriva el nom del dissabte. D'una atra banda, els seguidors de Jesús de Nazaret, crucificat pels romans a demanda dels dirigents religiosos judeus, comencen a testimoniar que el Senyor ha resucitat el primer dia de la semana; a este dia, Constantí li donarà el nom oficial de dia del Senyor, 'Dominica dies'.

Seria ingenu pensar que tot lo món tenia dret al descans només perque en la religió hebraica era una obligació per a tots. No pareix que en atres cultures es deixara de treballar, especialment en les classes més baixes. El dret al descans és, evidentment, un concepte modern. Haurem de traslladar-nos a la revolució industrial. Els treballadors mamprenen a reclamar drets en un moment determinat, i entre estos el de tindre temps lliure per a estar en la família. Per la tradició cristiana, començaren a conseguir estos descansos els dumenges, pero en l'incorporació de treballadors immigrants judeus també el dissabte passà a ser dia de lliurament. Pareix ser que Henry Ford, a principis del sigle XX, s'alvançà a les lleis que regulaven el descans dels treballadors perque observà que el temps lliure els convertia en consumidors, i el llarc temps fora de la fàbrica els fea necessitar els vehículs que ells mateixos fabricaven; els dos dies de descans impulsaven l'economia. En este context sorgix la paraula anglesa 'weekend', que és importada per les atres llengües traduïda (el 'fine settimane' italià), adaptada a la normativa pròpia (el 'vikend' d'algunes llengües de l'Europa oriental) o incorporada tal qual, com el francés.

Si, majoritàriament, els idiomes del nostre entorn estan d'acort en que dissabte i dumenge són la fi de semana, ¿d'a ón ix el 'cap de setmana' català que nos volen fer engolir als valencians? L'Optimot de la Generalitat catalana me contesta que eixe servici resol dubtes més senzills. La AVL em contesta açò: «El sintagma 'cap de setmana' va sorgir com a adaptació de la paraula anglesa 'weekend' per paralel·lisme amb altres construccions com per exemple 'cap d'any'. La paraula 'cap' s'usa en estos casos amb el sentit de 'part per on comença o acaba alguna cosa, extrem'». És significatiu que els més interessats en justificar este sintagma són els unitaristes valencians, trobant-ne unes atres explicacions, com ara que el dumenge és el primer dia de la semana, per a donar-li, en este cas, el sentit de principi. Certament, la paraula anglesa 'end', ademés de 'final', significa també 'extrem'. Pero qualsevol que vullga fer una traducció correcta sap que quan trasllada una paraula d'un idioma a un atre ha d'atendre al context per a ser fidel al sentit que la llengua original vol transmetre. Podem entendre, sí, que 'weekend' fa referència al final d'eixe periodo de temps nomenat semana atenent a la llògica del descans; o també, seguint l'orde històric dels dies, arreplegats encara hui en la llitúrgia cristiana i judeua, pensar que el dumenge és un extrem (principi) i el dissabte l'atre (final) d'un espai de temps; en este cas podríem parlar dels 'caps de la semana', en plural, perque el singular denota una fusió dels dos dies en un únic extrem que, privat del calificatiu 'final', empobrix el concepte que es vol comunicar o expressa un significat difús. Personalment ignore quina accepció li volgueren donar els "inventors" del 'weekend', pero és revelador que casi tots els idiomes que han traduït l'expressió ho han fet en el sentit concret de 'final'. ¿S'enganyaren tots i els catalans tenen un plus d'inteligència, o el laboratori del químic Fabra elaborà un producte distintiu? Yo em decante per lo segon; sobretot si tenim en conte que Pompeu, aficionat a la filologia, vixqué uns quants anys en Bilbao i que en vasc 'la fi de semana' es diu 'asteburu' ('aste' semana i 'buru' cap). No deu de ser casual esta coincidència; ¿colaboraren en la producció o algú copià? Tampoc seria la primera idea importada del vasc al català (per eixemple el dígraf 'tx'). Producte distintiu natural és, per eixemple, la 'dimenjada' dels parlars occitans, que expressa una ampliació del 'dimenge'.

¿Per qué els valencians devem combatre eixe sintagma impost i no renunciar a desijar a la gent una bona fi de semana? Primer perque el descans havem vist que es fa quan s'ha treballat, no abans; inclús entre els cristians, al dumenge també se li diu l'octau dia, fent referència a que la resurrecció és el final sobrenatural al que estem cridats, és el descans definitiu, la conclusió d'una nova creació. En segon lloc perque, segons l'Organisació Internacional per a l'Estandarisació (ISO), la semana civil comença dilluns i acaba en dumenge. I per últim, i per a mi la raó més important, la que deu regir tota norma que aspire a ser pròxima als seus parlants, perque, al cap i a la fi, aixina és com ho diem els valencians de manera natural i general (els que encara no havem segut contaminats, clar). Només devem corregir la castellanisació del gènero, perque 'fi' és femení en valencià.

Sí, ya sé, yo no deuria parlar d'estes coses perque no soc filòlec... ni químic.