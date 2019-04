SEVILLA VUELVE A ENAMORAR

Celebrados ya dos festejos mayores en el palenque sevillano de la Real Maestranza, domingo de Resurrección y la primera de abono del serial de primavera, este año por cuestiones del calendario litúrgico, la feria se celebra toda ella en mayo. Será mañana, día uno, cuando arranque todo seguido un abono que vuelve a enamorar a los aficionados en general pero muy especialmente a los itinerantes. En esta ocasión la empresa Pagés ha podido confeccionar un cartel atractivo en el que además de no fallar ninguna de las figuras consagradas, la ausencia de Ponce, por su lesión, se podría comprender pero no así cuando se dieron a conocer los carteles, pues todavía no había sufrido el percance que lo mantiene en el dique seco.

Así pues, salvo ese lunar, el conjunto de la oferta sevillana tiene atractivos suficientes para ilusionar. Vuelve Morante de la Puebla, santo y seña de la afición hispalense, que coincidirá una tarde con José María Manzanares, el otro 'consentido', que diría un aficionado mejicano, de aquella afición. También estos dos espadas de acrisolada fama en el coso maestrante, coincidirán, por separado, una tarde con quien hoy polariza el interés de público y aficionados, como es el peruano Roca Rey.

Por su parte, Julián López 'El Juli', aparece anunciado una tarde con Morante y Perera, con su ganadería predilecta, Garcigrande, y una segunda actuación, también con astados de la misma procedencia, pero con el hierro de Domingo Hernández, junto a Diego Ventura y Cayetano, que se reencuentran de nuevo con la Maestranza. Citas todas cargadas de compromiso y mucha adrenalina, pero que para el torero madrileño tienen además el atractivo, pero también la responsabilidad, de no ceder en ese papel que ha asumido de querer ser tanto como el que más.

Y todo esto adobado con nombres tan atractivos como los de Sebastián Castella, que se ha apuntado a la divisa de Miura, como siempre hicieron las figuras en un momento de su carrera, o los Paco Ureña, Pablo Aguado, Antonio Ferrera, Diego Urdiales, Álvaro Lorenzo, López Simón, Gines Marín, José Garrido, Pepe Moral y Octavio Chacón. Lo dicho, Sevilla vuelve a enamorar.