SEVILLA, JUNIO DE 1999 Recuerdo con emoción el viaje a la final en la ciudad andaluza en compañía de mi padre JOSÉ RICARDO MARCH Lunes, 20 mayo 2019, 12:34

Un día, poco después de la inolvidable eliminatoria en la que el Valencia vapuleó al Madrid, mi padre se presentó en casa diciendo que nos íbamos a Sevilla a la final de la Copa. Mi padre era así. De vez en cuando tomaba alguna decisión imprevisible que servía para romper con los planes establecidos. En cierta ocasión, por ejemplo, nos agarró a mí y a mi primo Víctor y nos subió a un avión para llevarnos a Madrid -el AVE entre Valencia y la capital era todavía una quimera- a ver el Prado y a comer croquetas a espaldas del Bernabéu. Esa fue siempre una de las máximas de su corta vida: buscaba regatear la existencia gris del metalúrgico con alguna finta que le permitiera disfrutar de sus pasiones.

El anuncio de nuestro viaje fue acogido por mi parte con una emoción desbordante. Yo tenía dieciséis años y me hallaba en un momento vital espléndido. Estaba completamente atrapado por mi equipo y muy ilusionado por su trayectoria ascendente, imparable. Vivía el Valencia con enorme intensidad, como seguramente no lo he vuelto a hacer desde entonces, aunque no fuéramos a Mestalla regularmente y hubiéramos de conformarnos con ver los partidos por la tele y con seguir las peripecias del equipo a través de la voz de Rovira en Ràdio 9.

A la hora de planificar el viaje se nos abría por delante un problema fundamental: hacernos con dos entradas para La Cartuja. Al no ser socios teníamos crudo optar a alguna localidad. No las conseguimos. Supongo que mi padre llegó hasta donde pudo para intentarlo. No sé, aunque no lo creo, si llegó a tantear a Alberto Toldrá, con el que decía mantener cierta relación. Fue entonces cuando echó mano del ingenio: dieciocho años atrás, él y mi madre habían conocido, durante su viaje de novios en Mallorca, a una pareja de sevillanos. Como suele ocurrir con las amistades efímeras que se trenzan en este tipo de situaciones, el contacto había desaparecido. Sin embargo, el recuerdo de ambos sobrevolaba de vez en cuando nuestras conversaciones familiares. Y su tarjeta de visita con una dirección en Castilleja de la Cuesta todavía andaba por algún rincón de casa.

Pensat i fet. Tras conseguir el número de los sevillanos, mi padre marcó y quedó a la espera. La respuesta de Rogelio al otro lado del teléfono fue muy positiva. Que menuda alegría, Pepe. Que claro que se acordaban. Que vaya cómo pasaba el tiempo. Que si Palma, que si esto y lo otro. Que cómo nos iba la vida. Que ellos estaban bien y tenían tres hijos. Que menudo temporadón el del Valencia. Que sí, que fuéramos a Sevilla, que él enviaría a su hijo a hacer cola a La Cartuja. Que nos esperaban en Castilleja. Y que menuda alegría de nuevo, Pepe, menuda alegría.

El 26 de junio de 1999 mi padre y yo salimos de la estación del Norte en dirección a Sevilla. Ya sabíamos que no acabaríamos entrando al estadio, pero convinimos que lo importante era disfrutar del momento. El andén era un hervidero de valencianistas que viajábamos con la ilusión por bandera, confiando en que el equipo eléctrico de Mendieta y Claudio arrollaría al Atlético. En nuestro vagón llevaba la voz cantante un chaval que decía ser primo de Farinós y lucía una camiseta firmada por el entonces ídolo del valencianismo. Nos plantamos en Sevilla entre cánticos, vítores y tracas, impulsados por la confianza que había generado en toda la afición el juego sólido del equipo, una inteligente mixtura de veteranía y juventud dirigida por Ranieri.

Llegamos a la estación y tomamos un taxi en dirección a Castilleja, donde el cabeza de familia andaluz se deshizo en disculpas por no habernos podido conseguir las entradas. Reunidos en su jardín, con sus hijos mirándonos como si fuéramos extraterrestres, compartimos una agradable conversación que sirvió para retomar el contacto -de nuevo efímero, todo sea dicho- entre ambas familias. Luego volvimos a Sevilla. Deambulamos por la ciudad, comimos jamón cerca del puente de Triana, nos acercamos a La Cartuja para empaparnos del ambiente del partido y disfrutamos de la victoria en un restaurante poco iluminado y menos concurrido. Del mal, al menos, el menos.

De aquella aventura no me quedan demasiados recuerdos tangibles. Apenas unas cuantas fotos borrosas en las que luzco una bufanda que luego perdí durante una de las finales de la Champions. En realidad importa poco. Mi gran recuerdo de aquella final, el que permanecerá siempre conmigo, es la de la ilusión con que mi padre preparó y disfrutó de un inolvidable viaje del que pronto se cumplirán veinte años.