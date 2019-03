¿DÓNDE ESTÁ SEVILLA?

Pues dónde va a estar, donde ha estado toda la vida, menuda pregunta tonta, en Andalucía, la región o la comunidad autónoma de la que es capital. Conviene aquí recordar la famosa anécdota de 'El Gallo', el mítico matador de toros que tras una tarde memorable en La Coruña (entonces se llamaba La Coruña, qué le vamos a hacer), ante la perspectiva de un largo viaje en tren de vuelta a su casa, en Sevilla, y para atajar los ruegos de sus seguidores que le pedían que se quedara esa noche en la ciudad gallega, alegando lo lejos que estaba su hogar, sentenció: «Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es esto». Pero Sevilla no sólo es la capital de Andalucía sino que, con permiso de mi querida Málaga, también es la capital del Sur de la península Ibérica. Y por encima de todo eso, que no es poco, es la capital espiritual de España, la depositaria del alma española, de su carácter, el gen, el ADN o como quieran llamarlo, ya me entienden. El flamenco, los toros, la Feria de Abril, el fino y el jamón, todo eso es Sevilla y todo eso es España, aunque no es sólo eso. Pero fuera nos ven así, de ahí aquella magistral película de Berlanga, 'Bienvenido Mr. Marshall', en la que un pueblo castellano se disfrazaba de andaluz para captar la atención, y las inversiones, de los potentados americanos que, sin embargo, pasaban a toda velocidad sin detenerse ni un minuto. Sevilla no es sólo folclore y alegría, es también una capital que ha tenido una influencia enorme en la política española durante la Transición, no tanto por la presencia activa de Felipe González y Alfonso Guerra durante la mayor parte de ese periodo como por la influencia evidente que el poder sevillano/andaluz ha ejercido en Madrid, muy superior al valenciano, mal que nos pese. De Sevilla, o de Andalucía, partió la rebelión contra un modelo autonómico que consagraba regiones (o nacionalidades) de primera velocidad (¿también de primer nivel?), que claramente eran Cataluña, el País Vasco y tal vez Galicia, y el resto, las otras catorce, de segunda división. El 'café para todos' marcó un antes y un después en la construcción territorial, para bien y para mal, porque si bien es cierto que se abortó una asimetría que sobre el papel incomodaba a una inmensa mayoría de los españoles, pasados los años, las décadas, y visto lo visto -los excesos, las duplicidades, el despilfarro- cabe cuestionarse al menos si aquella rebelión pacífica se ha visto coronada por el éxito o por el fracaso. Y por encima de todas estas consideraciones, Sevilla es una ciudad fantástica, admirable en muchos sentidos, que hay que visitar, patear, vivir, saborear. En verano no porque hace demasiado calor, ese calor de 39 grados a la sombra que te aplatana y te deja en el hotel, con el aire acondicionado. Pero mayo es un mes ideal para visitar Sevilla.