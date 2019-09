SERVIR AL VALENCIA

El colectivo Ultimes vesprades a Mestalla, del que formo parte, publicó la semana pasada una Crida, respetuosa pero firme, para que todos comencemos a trabajar a favor de un nuevo escenario de servicio al Valencia C.F. El lector interesado podrá encontrar en las redes sociales los detalles de una toma de postura que no pretende ser ni una oración fúnebre, ni un manifiesto exaltado llamando al asalto del Palacio de Invierno de la Avenida de Suecia. No hay un malestar concreto que haya forzado la iniciativa, ni un interés mercantil en un futuro escenario alternativo. No somos más que un grupo de personas preocupadas por la deriva de la entidad, sin fortaleza financiera para liderar ningún proceso de compra, y con escasa capacidad para reñir y afear conductas. Simplemente sugerimos que la celebración del Centenario, y la consecución del título de Copa permiten comprobar que el proyecto empresarial que rige los destinos del Valencia C.F. ni está a la altura de la historia del club, ni es respetuoso con el proceder de las empresas modernas del siglo XXI, que saben que la propiedad no lo puede todo, y existen valores e intereses colectivos superiores que no pueden ser condicionados por el comercio de las cosas. Ahora bien, para saber esto hay que haber pasado la lección del Derecho Romano, el feudalismo, Lutero y la Reforma, la Ilustración, el Código Civil de Napoleón y todos los episodios trágicos del siglo XX. Sin ser ofensiva ni hiriente, la expresión «esto es lo que hay» se ha convertido en la imagen exacta de una decepción por un proceso de venta en el que quizá nos equivocamos, pues debimos exigir garantías patrimoniales, de forma que al igual que el que compra un Palacio en la calle de Caballeros, protegido por la normativa, sabe que no puede hacer con él cualquier cosa que le venga en gana, cuando se compró el Valencia no debimos dejar al azar el respeto al componente patrimonial de la entidad. Si conociera la fórmula para revertir la situación, hubiera aplicado esa habilidad mercantil en mi ámbito privado para convertir las ideas en negocios. Pero tengo la intuición de que esa reversión, el nuevo escenario, no puede consistir, simplemente en un nuevo proceso de compraventa al azar. Debiendo existir un nuevo propietario, tendremos que trabajar por una nueva forma de ejercicio de la propiedad. Y por supuesto, invitando respetuosamente a todos los que formaron parte del problema en el pasado, a que no pretendan ejercer un papel protagonista en su resolución. Sin pretender enarbolar las tablas de la Ley recibidas de Dios en el Monte Sinaí, al final todos los mandamientos también se reducen a uno solo, con un perímetro moral estricto: Servir al Valencia y no servirse del Valencia. Frente a un «esto es lo que hay», también está la posibilidad de decir que esto otro también es lo que hay. Entre o no entre la pelotita.