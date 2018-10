El Servef se viste de seda

Hacía días que el secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu no le faltaba el respeto a nadie ni aparecía en los papeles, por lo general judiciales. Pero no hemos tardado en saber por qué. Estaba ultimando una actualización de la identidad corporativa del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Un cambio de identidad, en realidad, tan radical como innecesario. Radical porque le ha cambiado el nombre. Una forma como otra cualquiera de reconocer que no chuta, que no va cara el aire. Sólo las empresas que en crisis se emboscan y/o alteran drásticamente su logotipo. Coca-cola, Adidas, etc. apenas han retocado su imagen de marca. E innecesario porque el problema del Servef no es de imagen, ni de marca ni de que sus delegaciones estén más o menos anticuadas. El problema del Servef, perdón de Labora, porque de ahora en adelante se llamará Labora, como si fuera una ETT, es de efectividad, de utilidad, de, como su propio nombre indicaba: servicio. El problema de Labora, antes Servef, es que, a pesar de que su presupuesto ha experimentado un incremento del 66,5% sirve para bien poco. A muy duras penas intermedia en la firma del 2,4% de los nuevos contratos. En consecuencia lo que necesita no es un revoque formal, sino un replanteamiento sincero de su efectividad. Y si sale con barba, San Antón. Y si no, al cementerio de los cachivaches administrativos, vacío, por cierto, desde su fundación. Lo que ocurre es que es más fácil, digo fácil, no barato, encargar un nuevo distintivo, una puesta al día del portal de internet, una reforma de las oficinas, unos cajeros automáticos de esos que en cualquier empresa privada supondrían un ahorro de personal pero no así en la Administración, y alguna zarandajas más que hacer funcionar una maquinaria burocrática atrofiada y probablemente inservible. No digamos ya decretar su liquidación. Por eso son más los políticos que se dedican a la chapa y pintura que a la reparación de las serias averías que presenta el Leviatán de Hobbes. ¿Qué hizo Sandra Gómez, por ejemplo, cuando se hizo cargo de la delegación de Defensa de la Ciudadanía (hablando de denominaciones) de Valencia? Mudar a la tropa. Comprarles 400 trajes de intervención a los bomberos y cambiarles el uniforme a todos los policías locales. Lo hacía El Titi entre canción y canción: «Ahora, para variar de colorín, me cambiaré de chaqueta». ¿No lo va a hacer un político carente de imaginación? En un pispás. Si lo raro es que, en lugar de alargar el apelativo del 'servicio de formación y empleo' con algún adjetivo verde, como hicieron los consejeros del Botánico al tomar posesión del cargo, Nomdedéu se dejara enredar por los creativos y aceptase condensar su significado en una sola palabra. Y un latinajo, además. Con lo que viste a su jefe ser, cojan aire, conseller d'Economia Sostenible (Puertos mediterráneos abstenerse), Sectors Productius (Vinimos a salvar personas, no a negocios renqueantes), Comerç i Treball (estos ya normalitos).