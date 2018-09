SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD El Ayuntamiento se vuelve a acordar de nosotros, los electores. Aunque de momento, la culpa de todo la tienen «los de antes» FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 23 septiembre 2018, 09:27

Por si no lo sabían, el Ayuntamiento ha anunciado que volverá a plantar árboles en 3.274 'escocells', o sea alcorques, que por diversas razones -principalmente tala despiadada y coches agresivos- los habían perdido. En 1.716 de los casos, el espacio destinado al árbol se va a duplicar: en vez de un metro cuadrado serán dos, porque es preciso dar más oportunidades a los perritos de la ciudad en esas pequeñas selvas que crecen en los alcorques, tan espesas que ya empiezan a dificultar (¡peligro!) el paso de la hermana bicicleta por las aceras.

Con todo, que no cunda el pánico: los árboles a plantar estarán atentos al cambio climático que la concejalía especializada parece que no consigue atajar en Valencia: nuestras aceras, ahora, van a ser replantadas con especies resistentes al secarral, arbustos del desierto, que irán preparando un futuro donde habrá que dejar carril al dromedario. Y gracias a todo ello, según dijo el otro día la concejala del ramo verde, contrastaremos lo bien que estamos ahora «con la dejadez política que había en este asunto en los anteriores mandatos, y que vamos a arreglar gracias a la acción del gobierno de Joan Ribó».

En el cuarto año de gloria, todavía le siguen largando los marrones a los anteriores. Y casi nunca se olvidan de decir, con redoble, que fueron «veinticuatro años». Da igual que se hable de la falta de alumbrado, que de los retrasos en la EMT, del asunto de los patinetes o de la lentitud a la hora de conceder licencias. «Los anteriores», «la dejadez y el desgobierno de antes» son la clave que lo va a explicar todo, como si eso, a la gente, le resolviera los problemas que tiene ahora.

Con todo, las cosas más notables y llamativas, las más dramáticas también, siguen ocurriendo en el Cabanyal, donde daría la impresión de que, vencido el mito de la prolongación de Blasco Ibáñez, conjurado ese enemigo de tantos años, unos y otros, Ayuntamiento y asociaciones reivindicativas, se quedaron sin saber qué hacer un cierto tiempo... hasta que la pasión ha vuelto por el viejo cauce y ha revivido la ancestral animosidad de los vecinos hacia la alcaldía. Cualquier alcaldía. Porque ante la frustración ha de haber un culpable. Si no se produce el milagro, si los okupas, si esos invasores advenedizos sin reglas no son barridos del barrio, si no se hace presente ese ambiente amable y candoroso de los años cincuenta en el que vivieron los abuelos de Gloria Tello y Sandra Gómez, se pierden los valores del alma y lo que queda es la belleza y la mugre de siempre... pero en instagram.

Septiembre avanza, el tiempo hasta las elecciones se va acortando y los ayuntamientos, quieras que no, espabilan. Donde hay coaliciones de gobierno los partidos van enseñando su patita, su propio estilo. Y se vuelven a acordar de nosotros, queridos electores...

Claro que antes hay otro espectáculo: la designación de candidatos, siempre en Madrid, y la confección de listas.