HASTA SEPTIEMBRE

El verano calienta en la tele y la parrilla languidece. Las cadenas son conscientes del menor consumo en esta época del año y la intensidad de competencia desciende. Todavía en esta semana que empieza asistiremos a los coletazos finales de algunas de las principales apuestas de las que hemos sido espectadores en los últimos meses. Curiosamente, dos de las más importantes se despedirán haciendo un balance completamente diferente. Hoy dirá adiós 'Masters de la reforma', el concurso con el que Antena 3 pretendía mejorar el área del entretenimiento. No lo ha conseguido. Ha sido uno de los fracasos de la temporada, con datos de audiencia cada lunes bastante pobres. Manel Fuentes no ha podido reparar nada en este apartado y al canal de Atresmedia le tocará hacer reformas de verdad en otoño.

En el lado opuesto está 'Supervivientes', que también se despide esta semana -el jueves- con la seguridad del que sabe que ha hecho un examen sobresaliente. La última edición, con Isabel Pantoja como protagonista, ha logrado pleno de victorias y demuestra el buen estado de salud del formato. A Telecinco lo de los 'realitys' le sigue funcionando de maravilla, tanto con participantes anónimos como con los más célebres. Le va tan bien con este tipo de programas que desiste de probar otras formas de hacer televisión. Y no le iría mal a Mediaset investigar, sobre todo para revivir a Cuatro, la emisora benjamina del grupo, que en este curso ha pasado a ser totalmente irrelevante, tras perder hasta sus informativos.

Las cadenas se van de vacaciones sin haber asumido demasiados riesgos. Se han echado en falta en los últimos meses. La tele tradicional pierde seguimiento a marchas forzadas y no reacciona. Deberá buscar la manera de detener la fuga. Los modos de sentarse ante la pantalla y de consumir sus contenidos han variado. Sin embargo, la manera de programar no cambia: el 'prime-time' continúa empezando tardísimo, los programas tienen una duración excesiva (aunque parecía que 'La Voz' iba a ser una excepción, no lo fue) y determinadas franjas están abandonadas. Son cuentas pendientes para septiembre.