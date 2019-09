Des dels xixanta, he escrit en LAS PROVINCIAS i uns quaranta anys fa que D. Guillermo Zarranz me fichara, ya com a colaborador, en llengua valenciana. Contant en el vist i plau dels successius directors: D. José Ombuena, Dª María Consuelo Reyna, D. Francisco Pérez Puche, D. Pedro Ortiz i D. Julián Quirós, m'he vists publicats reportages, tribunes d'opinió, obituaris, columnes i últimament un faldonet cada dilluns. Qui ara me lligga vorà que és dimarts i columna, a on de hui en avant s. D. v. me podrà trobar. Perque sempre intente fer normal lo que normal deuria ser, utilisant ma llengua materna en qualsevol registre i, com ya he donat a entendre, diré que en el diari me trobe com en ma casa: a gust en qualsevol sala, habitàcul, raconet o terraça.

Diguen que soc massa repetitiu, retraent un problema existencial i identitari, val, pero pensen que engolint i callant no minva l'atac sistemàtic, antivalencià i contra raó. Perque, en les escoles, els mijos oficials escrits... ya donen per extint un fòc sagrat de brases idiomàtiques, pròpies, pero que en la consciència del poble, mes que silent i ofegat, no se pot donar per perdut.

Anem cap al 9 d'Octubre. Seguim patint la gosadia dels veïns, que damunt els paguem per a que nos colonisen. Fins ara baix l'eufemisme «valencià», per a no espantar, pero com creuen que ningú pot parar-los, ya diuen com en televisió, català per a programes infantils o divulguen com a tal a Camilo Sesto... La «batalla» imposta dels 70 la guanyà La Senyera. Per a demostrar que estem vius, hem de tornar, per l'image, la veu del cor del nostre poble, que se difumina o malbarata. Una senyal ben clara pot ser onejar ara especialment la Senyera, com a símbol que troba i defén la lliteratura solvent en llengua sense impostures, afrontant als qui volen afrontar-nos com excluyents, supremacistes, intolerants i ben contraris al franc caràcter valencià. Per això ¡Senyeres al balcó! I en la llengua, una vera lliçó.