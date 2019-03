SENTIMENT ETERN

Que tarde la del domingo. Decía Cañizares que jamás había sentido algo parecido en sus diez años como jugador del Valencia y por ende de su carrera profesional. A mí me pasó lo mismo y todos los valencianistas con los que he podido hablar que estuvieron en Mestalla me relatan la misma experiencia: lo vivido el domingo no se repetirá jamás y nunca habíamos sentido algo tan emocionante. Una tarde noche inolvidable que justifica las lágrimas de Cañizares y que demuestra lo que siempre he defendido: que este club no es de Peter Lim. Ni de los anteriores ni de los que vendrán. Este club es de la gente. Del valencianismo que estuvo, está y estará al lado de su escudo muy por encima de quien presida o dirija la S.A. en cada momento. Las acciones cambian y cambiarán de manos mientras el sentimiento se transmite hace cien años de generación en generación. Por eso nadie echó de menos a Lim. Porque en su día compró los derechos de una fiesta que en realidad no es suya. Porque es de Arias, Cañete, Fernando, Albelda, Piojo, Guillot, Vicente, Claramunt... de todos los que alguna vez vistieron la camiseta del murciélago y, cómo no, de los que los vieron pasar desde la grada. Los verdaderos protagonistas del domingo. Abuelos contando a sus nietos y padres contando a sus hijos quién era cada ídolo que en su día les hizo soñar. Me emocionó esa relación única grada-afición, el recibimiento al autobús, el casi lleno en Mestalla y volver a ver de corto a los ídolos de siempre. De todas las épocas. Una pasada inolvidable. Lo que pasa es que aún estoy en una nube de la que empieza a bajarme la otra realidad: la clasificatoria. La del regreso a la Liga tras la semana del centenario. La de un Sevilla-Valencia decisivo en la zona champions y unos diez próximos días que van a marcar el destino final en liga. Tres jornadas en una semana antes de la Europa League. Se acabaron las vidas para el gato doméstico. En semana y media sabremos si el Valencia está en disposición de pelear Champions a través de dos competiciones o si lo tiene que fiar todo a la UEL. Se vienen semanas frenéticas tras el último parón de selecciones. Los meses que cada año querríamos vivir y que hace años no disfrutábamos. Disfrutemos pues. Por cierto, en esta semana sin fútbol patrio, Parejo se salió en Mestalla, los Rodrigo, Soler, Cheryshev o Ferran volvieron a marcar... y Paulo Bento convocó a Kang In por primera vez para la absoluta. Pero no lo hizo debutar. Debe ser que estamos ante otro entrenador que no tiene ni puñetera idea de fútbol al considerar que no ha llegado todavía el momento. Menos mal que en Valencia estamos llenos de eruditos para explicarle al colectivo de entrenadores lo que se debe hacer con el chico a sus 18 años. Un nuevo capítulo del libro de sabiduría popular que, hace apenas tres meses, ya nos ofreció la lección magistral de cómo el Valencia tenía que despedir a Marcelino para mejorar los resultados. El saber, en esta ciudad, no ocupa lugar...