Sentencia y nota pollito

El 'la que has liado pollito' del Tribunal Supremo (TS) es algo extraordinario. El Gobierno (cualquiera) puede recular en sus anuncios, estamos acostumbrados. La nota-pollito del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, Díez-Picazo, después de la sentencia que establecía que la banca y no los clientes debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca, provocó que Carlos Lesmes convocara una reunión con los magistrados responsables de la sentencia. La solución, en dos semanas. Si la sentencia provocó una caída en la bolsa, la nota de Díez-Picazo, más sísmica que el voto particular en La Manada, anunciaba una revisión (él había admitido el recurso contra la jurisprudencia). Para Jefferson los bancos eran más peligrosos que los ejércitos. Venga ya. Los jueces son más peligrosos que los ejércitos. Pueden mandarte a la cárcel o vaciar esa cuenta que tenemos a medias con los bancos.