Todos contra la sentencia

Aunque no lo parezca la sentencia del 'procés' ha provocado una reacción bastante unánime entre la clase política y yo diría que se ha trasladado a la ciudadanía: casi nadie ha quedado satisfecho con el fallo del Supremo. Una vez se dio a conocer no se hicieron esperar las respuestas y la mayoría fueron negativas o tibias. Desde la cárcel, como era previsible, se recibió con acritud: Junqueras acusó al Estado de «moverse por venganza» y Forcadell habló de «día oscuro de la democracia». Entre los políticos catalanes, Torra la calificó de «antidemocrática», Colau de «cruel» y Asens de «aberración indignante». En la misma línea, ERC la tildó como «la mayor agresión», JxCat mostró su «consternación», mientras el PNV ha dicho de ella que es «gravísima e injusta». A nivel nacional, Iglesias y Errejón la han acogido entre críticas, al igual que Abascal, aunque por motivos bien diferentes. Mientras los primeros coincidieron en señalar en que no era el modo de resolver conflictos, el segundo la consideró una «vergüenza para España por reducir lo sucedido en Cataluña a poco más de una algarada callejera». Vamos, echó de menos mayor contundencia. Y no fue el único. En ese lado también se instaló la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo: «Me cuesta disimular mi decepción». Fue la única que habló claramente, aunque estos días cuentan las crónicas parlamentarias que tanto el PP como el PSOE discrepan con el Supremo en que no haya condenado a los responsables de 'procés' por rebelión, algo que han estado exigiendo desde hace meses.

Si entendemos que la función de la Justicia es solucionar controversias y reparar del mejor modo los problemas convendremos en que en esta ocasión el dictamen no ha servido para cumplir ese cometido. El conflicto catalán no solo no se ha zanjado sino que, a juzgar por la recepción de la sentencia, se ha reactivado. Si ya de por sí la sociedad estaba dividida respecto a este asunto la fracción ha crecido considerablemente en las últimas horas. Y no es algo que atañe únicamente a Cataluña, por más que allí se estén viviendo los sucesos más encarnizados. Estos disturbios escenifican la imagen más triste y repudiable de la indignación generada por el tema.

¿Falla la Justicia? No me atrevería a afirmar algo así, sobre todo, porque las conclusiones resultarían desasosegantes y nos quedaría poco a lo que agarrarnos. Lo que está claro es que ella por sí misma no puede arreglar nada y necesita unos aliados que no está encontrando sobre todo entre los representantes políticos. En Cataluña, porque hace tiempo que perdieron el norte y olvidaron que su empeño independentista no debe anular cualquier otro tipo de cuestión social. Y en el resto del país, por culpa de esta campaña electoral eterna en la que estamos instalados y que hace que los candidatos antepongan irresponsablemente los intereses electorales a los generales.