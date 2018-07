En justa lid de oposición ganó su plaza de funcionario hace casi tres décadas. Conoce las vísceras de la administración, ha soportado jefes, enchufados por los victoriosos partidos políticos, de todos los colores. Observa la vida, pues, atrincherado desde el escepticismo. De natural es discreto, pero a partir de la tercera cerveza su lengua empieza a regatear. Acabamos de abrir la cuarta apalancados en mi terraza y la ingesta de alcohol ejerce de lubricante.

Me chiva que su jefe es muy de izquierdas y nacionalista, pero puntualiza que es un buen tipo, que deja trabajar a los funcionarios y que, además, es sensato. Sin embargo, los compañeros de partido de ese jefe modélico le practican sabotajes y jugadas mezquinas siempre que pueden. «¿Por qué?», le pregunto. «Pues por eso, porque es sensato y no lo pueden toleran. Ten en cuenta que aquí los colocados a dedo no tienen ni idea y funcionan con ocurrencias bobas, la sensatez se penaliza», responde. Nos quedamos callados un buen rato. Digiero sus palabras. Le arreo un trago al botellín. Fumo. La sensatez, en España, es un bien escaso. No abunda. Los meridionales somos propensos al arrebato, no a la reflexión. Para improvisar en el fragor de la tormenta, somos geniales, pero en el día a día, en el tacita a tacita de la inmensa maquinaria burocrática, tendemos al anquilosamiento, al gesto difuso, al postureo, a la infracultura de red social vocinglera. «¿Y ahora cómo están?», le digo quebrando el silencio que nos dominaba. «Tranquilitos. La mayoría de estos enchufados no tenía oficio y no quiere perder el sueldo de tres mil pavos. No pegan ni chapa y ganan tres mil. Están encantados...». De nuevo sellamos los labios. Tranquilitos. Están tranquilitos. La perspectiva de perder la pasta mensual, pienso, por fin les ha inyectado cierta sensatez.