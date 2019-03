Es deporte nacional criticar los efectos del paso del tiempo en figuras célebres, como si lo de envejecer fuese algo que no nos afectase al resto de los mortales (no está incluida aquí Julia Roberts, como pudimos comprobar en la pasada gala de los Oscar). Por lo visto nuestros espejos no dejan constancia de las canas, arrugas y kilos que traen consigo los años. Igual además de espejos necesitamos gafas.

Nos tocará ponérnoslas para ver cómo la edad ha tratado a Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering y Tori Spelling, o lo que es lo mismo, Brandon, Kelly, Steve y Donna, los que fueran protagonistas de 'Sensación de vivir', que han decidido resucitarla. Y Fox ha anunciado que la compra para emitirla en verano. Así que cuando el calor apriete podremos ver de nuevo a los chicos de Beverly Hills atrapados en sus problemas del Primer Mundo, entre playas alucinantes y coches de lujo. Lucirán menos lozanos, eso sí, pero seguramente no les faltarán cuitas y escollos, porque de eso no se libra nadie aunque se haga mayor. Más bien al contrario. De hecho imagino que algún contratiempo económico habrán tenido los actores del elenco original para haber aceptado este reencuentro.

No estarán todos. Ni Luke Perry ni Shannen Doherty han confirmado su vuelta. Y es una pena porque entre Kelly y Brenda, yo era de la segunda; y entre Brandon y Dylan, me quedaba con el último. Siempre he preferido a los rebeldes, qué le vamos a hacer. De Perry se han conocido preocupantes noticias en las últimas horas. Habrá que ver la evolución.

¿Hacía alguna falta que 'Sensación de vivir' regresase a las pantallas en un tiempo en que se estrenan al año 700 títulos? Ninguna. Conscientes de ello, los guionistas han dado un giro de tuerca que todavía nos tienen que explicar bien. La idea es que los intérpretes hagan «versiones exageradas de sus personajes». Como si en su día fuesen comedidos. Bueno, si han venido a reírse de ellos mismos bien está. Tan estupendamente sienta aceptar que nuestro aspecto varía con el paso del tiempo como lanzar carcajadas a nuestra costa.