SENSACIÓN DE INCAPACIDAD Y FALTA DE COMPROMISO

Pues salió cruz. Y tengo que decir que lo mejor del partido para el VCF fue el resultado final. Inmerecido empate ante un rival, el Young Boys suizo, del que tendremos que valorar su juego y no a uno, sino varios de los futbolistas que ayer noche jugaron contra los nuestros. Seguro que cuando llegaron al vestuario, reflexionaron y comentaron cómo haciendo lo que hicieron y teniendo lo que tuvieron, no ganaron el partido. Y eso dice muy a las claras el tipo de encuentro que el VCF disputó en tierras suizas. Y eso que, viniendo de donde venimos, la primera parte nos dejó medio satisfechos, seguramente más por el resultado que campeaba en el marcador, que por el juego desplegado por los futbolistas valencianistas. Es que ya nos conformamos con ir por delante, en ventaja, y no sufrir atrás, incluso y aunque después ya no veamos más al meta local.

La sensación de control nos complacía. Bueno, o quizá tampoco tanto. Y yo pensé, mejor que hagamos el segundo o sufriremos. Estaba convencido que ellos marcarían, y que el VCF necesitaría más de un gol para ganar el partido. Pero vaya, no nos dieron ni oportunidad. Absolutamente desatados, el VCF era desbordado por derecha, por izquierda y por el centro, y los locales acumulaban ocasión tras ocasión. Unas veces por su falta de acierto, otras por las paradas de Neto, no se pusieron por delante, algo que hubiese acabado de rematarnos anímica y deportivamente. Y lo peor no fue el resultado que, insisto, fue lo menos malo para los nuestros. Lo peor fue la sensación de incapacidad, la falta de compromiso y la evidencia de problemas realmente descorazonadores. Jugadores fuera de forma, ausentes en el compromiso, sin personalidad para dar la cara en los momentos malos.

Principalmente, en los que su equipo está viviendo. Tan solo Gayá, Soler y alguno más representan y manifiestan con su juego el dolor que les produce fallar, el dolor que les produce perder. Marcelino reconoció la situación, el deficiente juego de sus jugadores, y el momento en el que se encuentran. Y ahora tendrá que poner las bases o crear el ambiente adecuado para que sus hombres recuperen el nivel. Muchos de ellos alejados de lo que son capaces de rendir, y evidenciando un claro problema de confianza. Lo qué les diga y cómo se lo diga será esencial en la recuperación. A nivel individual y colectivo. Demostrar control y sosiego, y lograr que sus futbolistas vuelvan a creer en sus posibilidades. Y después acertar en sus decisiones. Algo que se comprobará después, si lo decidido ha sido efectivo o no. Pero en este momento, casi es más importante la palabra, que el entrenamiento, que también lo es. Nos enfrentamos al Athletic Club el sábado. Un equipo que está peor que nosotros. Sinceramente la clasificación refleja su nivel de este principio de temporada. Necesitamos una victoria. Da igual cómo juguemos. Necesitamos ganar, y luego empezar a crecer.