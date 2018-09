No soy experto en estrategia militar, nada, pero nada. Pero me imagino que los indios americanos -los protagonistas de tantas y tantas película del Oeste que hicieron las delicias de jóvenes y no tan jóvenes- utilizaron a su conveniencia las señalas de humo durabnte los años en que pudieron vivir a sus anchas. Una vez seria para avisar de algo a los amigos; otra para distracción de los enemigos; otras para iniciar los ataques. Quizás los expertos en las señales de humo de los indios distingan unas de otras. ¿Los inexpertos? No sería extraño en ver a los colonos encerrarse en sus casas y barricadas ante una señal de humo india. Pero ¿y si simplemente era la señal de celebración de una boda?

¿Se están utilizando señales de humo en la política actual española con el fin de distraer a los ciudadanos para que estos no se preocupen de lo verdaderamente importante? Pienso, yo al menos lo pienso, que sí, que estamos en el tiempo de las señales de humo para distraer la mirada, para que la mirada no se dirija a lo verdaderamente importante. ¿Un ejemplo? El cadáver de Franco? Si la ley de Memoria Histórica así lo determina, pues que se lleve a cabo, sin más, aunque han pasado más de cuarenta años de su muerte. Pues no, decreto va, decreto viene; creación de una Comisión para la verdad -¿qué verdad, la tuya o la mía?-. Casi habría que recordar a Machado y sus famosos versos, «¿tu verdad? No, la verdad. Y ven comingo a buscarla. La tuya, guárdartela». Y discutir, y a realizar en encuestas, y... ¿y el problema de la inmigración que es grave y de consecuencias importantes para el país, para la sociedad, de eso no hablamos, de eso no discutimos?

Puesta en marcha de la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla a la perspectiva de genero. Quizas esta señal interese a los juristas, pero a los ciudadanos... ¡ni de broma! Tampoco a los ciudadnos les interesa el gol por la escuadra que le han metido a la ministra con la publicación en el BOE de la aprobación de un sindicato de trabajadores sexuales. Demasiado humo.