Selvas y catedrales

Me ha dado vergüenza ajena ver en su integridad el video escolar que protagoniza el Alcalde de Madrid. No sé qué clase de asesor le sugeriría el formato, pero su naturaleza demuestra hasta qué punto nuestro mundo es rehén de una estupidez transversal, común a todo el espectro político, y los políticos serios candidatos a dejarse atrapar por cualquier clase de iniciativa desesperada a la que llamaríamos de bombero-torero si no fuera porque eso supondría desmerecer el noble oficio de hacer reír de manera profesional. Esta sociedad, que pierde el norte por las peripecias de cualquier tontaina en los espectáculos televisivos de telerrealidad, tenía que generar un determinado tipo de político al que no juzgamos por su capacidad para actuar con prudencia y diligencia. Que el Derecho Administrativo, las tasas, multas y sanciones, no sea lo más divertido del mundo, todos lo sabemos, pero eso no justifica que hayamos consagrado y elevado a los altares de la elección a un determinado tipo de político que se pasea por meriendas y fiestas populares, pronunciando pregones y bebiendo a morro, con la excusa de exhibir una supuesta proximidad con los vecinos, cuando uno cree que la mayor parte de las veces lo único que se oculta es el deseo de escaparse del despacho, y no dedicarle horas a la gestión municipal. Está claro que esta sociedad premia al político simplón que exhibe esa simpatía de fiesta de pedanía, sin corbata, y con las vueltas correspondientes en la camisa de manga larga, y que el político prudente, que no tenga cuenta en las aplicaciones de las redes sociales, y que se dejara las dioptrías revisando expedientes urbanísticos y leyendo El consultor de los Ayuntamientos no recibiría el voto ni de su familia. Pero algo habría que hacer para acabar con esta vorágine de ocurrencias estúpidas. No podemos demandar competencia idiomática a nuestros hijos, que las pruebas de acceso a la universidad respondan a criterios de mérito y capacidad, premios extraordinarios de bachillerato, o implantar titulaciones de grado de Ciencia Política y Gestión Pública, para acabar después convirtiendo la vida pública en un debate público infantil, de buenos y malos, perpetrando trincheras irreconciliables entre asuntos y prioridades que cualquier analista de políticas públicas, en primero de la titulación, sabría que esconden una falsa contradicción. La torpeza está bien repartida. Pregunta el primer munícipe a los niños entre la inversión para la reparación de Nôtre-Dame y la inversión en la Amazonia, y la idiota contradicción sirve, además, para que cierta izquierda anclada en el pasado, edifique su habitual división entre el aire libre que se respiraría en la selva del Brasil, y el aire viciado, rancio de la catedral de París. No hay contradicción entre selvas y catedrales. Lo importante es la bondad de quien enarbola la bandera y hace tañer las campanas. Fueron las campanas de libertad de Notre-Dame las que sonaron el 25 de agosto de 1944 para anunciar la liberación de París.