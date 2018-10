Selección de personal

Se reían de Esperanza Aguirre, y con razón, por su ojo clínico para elegir a cargos institucionales y colaboradores corruptos, pero Pedro Sánchez está superando la gesta de la lideresa. No son ni veinte personas en el Gobierno y al presidente del Ejecutivo le han salido dos ministros evasores fiscales, una tercera ministra plagiadora y una cuarta que se rodea de compañías peligrosas y conspira con las cloacas del Estado. Ni a propósito realiza Pedro Sánchez un casting tan impresentable. EL asunto es de una enorme gravedad pues a fin de cuentas un presidente del Gobierno es un director de personal que tiene la responsabilidad de seleccionar a los subordinados que supervisan cada uno de los departamentos ministeriales. El casting de Pedro Sánchez fue superficial y demagógico y constituyó una gigantesca y vulgar campaña de mercadotecnia electoral. Rascas un poquito y cuando llegas al fondo solo hay improvisación y contradicciones.

Pedro Sánchez no quiere cesar a más ministros porque sabe bien que puede prescindir de varios de sus colaboradores pero si caen más piezas en el Ejecutivo todas las caras se volverán hacia él, como jefe de recursos humanos del Gobierno, exigiendo su cabeza. Necesita una última muralla de contención en la que poder esconderse para que el tsunami ministerial no le arrastre inexorablemente. ¿De qué nos sirve un presidente del Gobierno si no sabe elegir a los que se sientan con él en el Consejo de Ministros? Quizás solo para repartir favores y prebendas.

El personaje Pedro Sánchez tiene un evidente desparpajo y es inmune al ridículo. El sujeto de la tesis copiada y de los ministros cesados quiere estar en el poder hasta 2030. Determinación y caradura no le faltan, ingredientes necesarios para deambular en la cúspide de la decadente política actual.