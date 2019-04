SÍ, PERO AHORA SON SEIS A REPARTIR Análisis: la izquierda EU querrá su parte del trato con Podemos, y Compromís habrá de dividir su ración entre el Bloc, Iniciativa y Els Verds FERRAN BELDA Martes, 30 abril 2019, 08:31

El PSOE ha ampliado su apoyo en la Comunidad Valenciana. Y, sin embargo, se diría que Ximo Puig no las tenía todas consigo en vísperas de las elecciones. Las 52 resoluciones aprobadas en el último pleno del Consell son lo más parecido a las últimas voluntades de un dirigente que está en las ídem y se prepara para bien morir. Más allá de la lluvia de millones que han creído ver algunos sólo se aprecia una manifiesta voluntad de saldar las deudas que tenía contraídas con el Ibex valenciano (Ford, Caixabank, Air Nostrum, etc.), por un lado; y de asegurar el futuro de los suyos, asumiendo una ampliación de capital del otrora aeropuerto del abuelito y destinando un jugoso viático a su Morella natal, por otro. Motivos para testar tenía unos cuantos. El Pacto del Botánico apenas obtuvo 40.399 votos más que el bloque conservador. El deseo podemista de acceder al Consell le va a impedir repetir el inoperante mestizaje administrativo del último cuatrienio porque no serán dos a repartir, sino tres; qué digo tres, seis en realidad, porque EU querrá su parte del trato con Podemos, y Compromís habrá de subdividir su ración entre el Bloc, Iniciativa y Els Verds. Y aunque el déficit nunca le ha quitado el sueño al Molt Honorable, no va a poder aumentar escandalosamente el número de departamentos del Consell. Para terminarlo de arreglar están los equívocos resultados obtenidos por Compromís. Una formación que se habrá quedado con la misma representación en las Cortes Generales que obtuvo en los comicios de 2011 -los tres de más que logró en los de 2016 se los prestó Podemos- y habrá perdido dos escaños autonómicos respecto a los que obtuvo en 2015. Pero que no se desfonda, como parecía que iba a ocurrir por los aspavientos que hizo Mónica Oltra cuando Puig anunció que se iba a poner a rebufo de Pedro Sánchez. Ni ha sufrido un desgaste acorde con su nefasta, irresponsable y descabellada gestión en Servicios Sociales, Educación y Medio Ambiente. Puede que a Puig le sepan a gloria los cuatro diputados de más que ha conseguido a costa de dejar a las distintas agrupaciones socialistas que se las compongan como puedan en las municipales del 26 de mayo. Pero ni ha capitalizado lo suficiente la supuesta moderación que ha representado estos años frente a la radicalidad de sus socios internos y externos en materia educativa y económica -el extremista ha sido él en lo tocante a sanidad-, ni ha dejado a sus perseguidores para el arrastre. En las peores circunstancias para Compromís, con el voto del miedo pesando en el ambiente, la diferencia de votos en la Comunidad Valenciana entre el PSOE y la coalición nacionalista ha sido de 369.795 frente a los 572.168 que se dieron en las últimas elecciones generales comparables, las de 2011, y entonces ambos estaban en la oposición. Por si esto fuera poco, la Valencia que se acostó 'blavera' el 24 de mayo de 2015 y amaneció catalanista se podría decir que lo continúa siendo. Ni los hospitales para gatos de Gloria Tello ni el ordeno y mando circulatorio de Giuseppe Grezzi parecen contrarrestar el plus que los electores suelen conceder a los alcaldes en un primer periodo. Lo que se nos antojaba imposible, que un señor de Manresa (sin grandes aspiraciones en la vida, además) fuera alcalde del Cap i Casal del Regne de Valencia, va a camino de prolongarse para pasmo, también, de un PSPV que no ha hecho otra cosa en el cuatrienio que ayer concluyó que convertir valencianos al nacionalismo por la vía de los supuestos agravios y las no menos hipotéticas discriminaciones. Lo que no logró Lizondo con sus naranjas y su protopopulismo regionalista, lo va a conseguir otro Vicente, Soler i Marco, con esa Radio de las Mil Colinas de estilo pirenaico que lleva incorporada. No es ni el número 1, ni el 17 en la organización, pero el domingo fue el primero en exponerse ante la prensa. Adivinen para qué. Para repetir la salmodia. Léase sembrar cizaña arguyendo que la Generalidad percibe «800 euros menos por cápita que otras comunidades». Cuando es sabido, por ejemplo, que esa es precisamente la cantidad que los empleados de À Punt se embolsaron por cubrir la jornada electoral mucho peor que Canal 9, que, siendo como era la casa de tócame Roque no pagaba este tipo de pluses por cumplir con un cometido básico de la cadena.