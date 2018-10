UN SEGUNDA B NO PUEDE AMEDRENTAR AL VALENCIA

No son cómodos estos partidos de Copa del Rey en su primera eliminatoria. Bueno, más que incómodos, no son nada atractivos. Equipos de Segunda B y Tercera disputando a ida y vuelta eliminatorias descantadísimas a favor de los clubes de Primera que, además, son los mejor posicionados en la tabla clasificatoria en su liga y jugando competición europea. Sirva sí para proporcionar unas taquillas suculentas que aminoran los problemas económicos de los clubes de menor entidad. Partido de ida en su estadio, ingreso de cantidades importantes de dinero, dados los presupuestos que manejan, escasísimo interés, y eliminatorias perdidas de antemano, por lo general, para los más pequeños. No servirá para nada, pero abogo por una Copa algo más sorpresiva y sorprendente. Más emoción e incertidumbre. Seguro la convertiría en una competición de mucho más interés. Y desde las primeras eliminatorias, no sólo a partir de cuartos de final.

Ayer el Valencia jugó uno de esos partidos. El de ida ante el Ebro, que disputó su encuentro como local en La Romareda, por eso de jugar en un mejor estadio o campo más en condiciones requeribles del que ellos tienen. Y el VCF, y Marcelino su entrenador, ante la posibilidad de hacer participar a los futbolistas que de menos minutos gozan, probar alguna cosita con determinados jugadores, y contar también con aquellos del Mestalla que habitualmente entrenan con el primer equipo, y tienen calidad para este tipo de encuentros. Y así poder ganarse otras oportunidades con equipos ya de 'otra liga'. Aunque también es verdad, y quiero recordar, que antes no bastaba con entrenar con el primer equipo para merecer una oportunidad, antes tenías además que rendir, y rendir muy bien, en el Mestalla para poder disfrutar de esas oportunidades. En fin, calidad tienen, pero que la demuestren primero en el Mestalla, desarrollando una buena temporada y clasificando al equipo donde su objetivo marque, y después cuando Marcelino se la dé.

Pero a punto estuvo de convertise en un drama. El Valencia permitió que el Ebro se adelantara en el marcador, y en ese momento ya jugaba con diez jugadores. Los que querían reivindicarse no lo hicieron. Marcelino tendrá que tomar nota. Tanto Gameiro como Batshuayi pasan cada partido sin pena ni gloria. Al menos se notó la vuelta de Santi Mina. Marcó los dos goles, pero además transmite lucha, garra y amor propio, que es lo mínimo que se le puede pedir a un futbolista, y más en el Valencia, un equipo grande, que se debe a una afición exigente. En esta choque se pudo comprobar que sin Parejo es Carlos Soler quien tiene que sustituirle. Sin hacer un partido de enorme calidad, fue el único que intentó jugar el balón con criterio. Con un futbolista a su lado tipo Coquelin o Kondogbia, todavía reforzará su condición de guía del Valencia. Pero un grupo como este no puede dejarse amedrentar por un Segunda B. Tiene que imponer su condición de equipo grande, que por lo ofrecido esta temporada está lejos de serlo. La situación sigue preocupante.