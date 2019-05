LA SEGUNDA SERÁ PEOR

Liberado de las incómodas ataduras de su primera etapa en la corporación local, sin el marcaje populista al que le sometía la marca podemista desaparecida en combate al ser fagocitada por los nacionalistas, con un PSOE municipal alicaído por mucho que Sandra Gómez intente vender la mejora del resultado en número de concejales respecto a 2015 y con la perspectiva de que éste es su último mandato (ya tiene 71 años y ha anunciado que en 2023 se retirará), Joan Ribó va a hacer como hacen todos los mandatarios que ven ratificado en las urnas su poder e intensificará algunas de las señas de identidad que han marcado su peculiar y polémico primer mandato. Empezando por un nacionalismo que ahora podrá mostrar sin rubor, amparándose siempre en el porcentaje del 27,4% de valencianos que han depositado la papeleta con su nombre. Lloverán por tanto -y no del cielo- más subvenciones a las entidades catalanistas, se cerrará aún más el grifo a las tachadas de «secesionistas» de la lengua (Lo Rat Penat y la Real Acadèmia), se insistirá con más entusiasmo en el respaldo a iniciativas culturales y a medios de comunicación afines y no habrá tanto complejo a la hora de mostrar su apoyo al proceso soberanista catalán, a la causa de lo que para ellos son «presos políticos» y a la alternativa del referéndum pactado como forma de solucionar el conflicto histórico. También la llamada memoria histórica recibirá un impulso, con más refugios recuperados y abiertos al público para la mostrar los horrores de los bombardeos franquistas, protección de edificios e instalaciones asociados a la mitificada II república y a la capitalidad valenciana, homenajes a figuras de aquellos años pertenecientes al comunismo, el anarquismo o el socialismo, publicación de libros, montaje de exposiciones, rotulación de calles, consolidación de la cabalgata estalinista de las reinas magas... Inversiones de grandes grupos internacionales, proyectos comerciales y grandes eventos seguirán siendo vistos como poco recomendables o abiertamente hostiles a la idiosincrasia ruralizante, de capital de la comarca de l'Horta, que se intenta aplicar a todos los niveles. Lo cual lleva inseparablemente unida la progresiva imposición del valenciano como lengua única en cartelería, atención al ciudadano, servicios públicos y, en la medida de lo posible, su extensión al ámbito privado en comercios, actividad cultural y medios de comunicación. Y por último, el ecologismo -una de las nuevas religiones civiles- verá incrementada su hoja de ruta con más carril bici y nuevas restricciones al tráfico de automóviles. Ribó ya no tiene que pensar en elecciones, ha llegado a la meta, ahora sólo le queda disfrutar y aplicar su programa de máximos, sin miedo al futuro, sin el temor del qué dirán y con la excusa legítima de que es lo que han votado los valencianos. Aunque sólo sean el 27,4%.