¿Seguir buscando o cambiar de modelo?

La reiteración de las elecciones por segunda vez produce una gran decepción en quienes pensamos de buena fe que la democracia parlamentaria no tiene opción alternativa. Es ya difícil de entender que, en un contexto como el europeo, basado en valores muy semejantes a los nuestros y en una dilatada historia de la que se supone que deberíamos aprender las grandes lecciones de supervivencia, la clase política que ha surgido espontáneamente y a la que hemos regalado nuestra confianza en las urnas no sea capaz de formalizar los pactos y los acuerdos que arrojen una mayoría suficiente para formalizar un gobierno.

El contratiempo es grave porque lo más probable es que, al repetir ahora las elecciones, no consigamos resolver el bloqueo, como ya sucedió en 2015-2016. Nada asegura que tras el 10 de noviembre vaya a obtenerse un equilibrio político que facilite la investidura de un presidente del gobierno con mayoría absoluta en primera votación o con mayoría simple en segunda. Como se recordará, tampoco las elecciones de junio de 2016 facilitaron la gobernabilidad, que hubo de conseguirse mediante la fractura traumática del PSOE.

Ante este bloqueo persistente, hay varias actitudes posibles. Una primera es insistir 'ad infinitum' en la búsqueda de una mayoría, una opción que tiene límites racionales y que puede acabar degradando la democracia. La segunda opción sería cambiar el sistema, modificar la forma de investir a un jefe del poder ejecutivo. Este cambio podría ser político o institucional. Un cambio político viable sería un pacto entre las fuerzas políticas para permitir gobernar a la fuerza más votada. El cambio institucional requeriría la reforma formal del marco legal, de la Carta Magna, ya que los fundamentos del sistema electoral están en la Constitución (consagra el criterio de representación proporcional y establece en el artículo 99 la forma de designar al presidente del Gobierno).

Uno de los cambios institucionales, probablemente el más sencillo, es el de la reforma del artículo 99, aplicando por ejemplo el sistema vasco o asturiano de designación del presidente de la comunidad: en la segunda votación de la investidura sólo caben el voto positivo y la abstención, y es elegido presidente quien obtenga más votos. Otra fórmula posible sería que la lista más votada recibiera un plus de 50 escaños, como hace el sistema griego.

Cuando se han planteado reformas de este estilo, se han escuchado voces críticas que afirman que el sistema no tiene la culpa de la rigidez de los políticos, y que son estos los que han de cambiar de actitud y no el sistema. El argumento es impecable en su voluntarismo, pero no resuelve el problema con el que hoy nos enfrentamos ni responde a la gran cuestión abierta: ¿qué hacer si los políticos mantienen indefinidamente esta rigidez?