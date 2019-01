SEGUIMOS ACUMULANDO CONFIANZA

Segunda victoria consecutiva del Valencia en la competición liguera. Ayer sí, clara y merecida. Tuvimos la sensación durante la primera mitad que, tras el gol valencianista, nos veníamos atrás y volvíamos a dejar la iniciativa en el juego al rival, temiendo una vez más por el resultado final, y efectivamente así se dio pero sin que el Villarreal pudiese ni siquiera inquietar creando oportunidades claras de gol y lógicamente sin que pudieran empatar el partido primero, o acercarse en el marcador después, tras el dos a cero por parte de los locales.

Yo creo que deberían estar preocupados por la ciudad castellonense. Vamos, no me cabe ninguna duda de que lo están. Encajaron pronto, su conato de reacción no fue ni consistente ni convincente y la posesión sin ocasiones es posesión sin definición. Rondaba la pelota el área valencianista pero tras el gol el único equipo que gozó de un par de situaciones peligrosísimas en ataque fue el Valencia. Sólo un par, pero más y mejores que las del Villarreal en todo el partido, que evidencian unos problemas defensivos alarmantes porque además de que no defienden bien, y sus transiciones defensivas dejan mucho que desear, encajan muchos más goles de los esperados. El Valencia es un equipo que tampoco es una maravilla presionando y defendiendo, pero encaja pocos goles.

Los valencianistas marcaron pronto. Eso tranquilizó a los jugadores y dificultó tremendamente la situación a los visitantes. Les cuesta hacer gol y tienen problemas defensivos como para no sentirse tocados tras el uno a cero en el minuto tres. Después, quisieron y no pudieron. El Valencia controló bien, no concedió oportunidades, y cuando marcó el segundo hundió al rival. Ellos se resignaron, llegaron los cambios y trataron de dar la vuelta al resultado, pero sin fe, sin alma.

Trigueros e Iborra fueron absolutamente superados por Parejo y Coquelin. Cazorla, por su parte, no tiene tanto ritmo físico como para jugar en banda. Teniendo que realizar tanto trabajo defensivo y con tanto recorrido que ya no le quedan fuerzas para atacar. El once inicial dispuesto por Luis García Plaza, comprensible, estuvo lejos del nivel competitivo que pueden llegar a dar. Comprensible porque cuando no ganas lo pruebas todo y das minutos a todos, pero el equipo ahora mismo necesita claridad, sapiencia y nivel, algo de lo que en estos momentos adolece. Los nuestros, sin hacer un encuentro estratosférico, golearon, Cheryshev cuajó un aceptable partido y marcó, Rodrigo también y marcó, y el resto cumplió sin alardes y sin demasiada exigencia. Realmente bien, aprovechando como antes dije su situación, mostrando un nivel muy superior al del rival.

Seguimos acumulando confianza. Llega el Getafe y hay que intentarlo. No debería ser tan complicado. Si llegase el Real Madrid o el FC Barcelona con un uno a cero a su favor, lo veríamos posible, pues ante el Getafe lo debemos ver probable e incluso obligatorio. Ese es el reto, pasar a semifinales. Eso sí, siempre que el técnico lo vea así también.