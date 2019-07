Secretarios Tienda de campaña Los funcionarios que velan para que la ley se cumpla deben estar pasando malos días en los nuevos ayuntamientos F. P. PUCHE Martes, 2 julio 2019, 08:51

Estos días me estoy acordando mucho de una figura que suele pasar desapercibida en los ayuntamientos, el secretario general. Qué paciencia han de tener, me digo cuando imagino la capacidad de improvisación y trapacería de los que están llegando al poder, sin saber de la misa la media, pero dotados de una ambición de mando tan desmedida que imaginan que cualquier cosa es posible y que todo, porque ellos llegan para salvar el mundo del error, se puede ajustar al molde de sus deseos...

En España hay más de 8.000 ayuntamientos y cada uno debe tener el servicio, continuado o por horas, de secretarios e interventores, funcionarios del Estado que cumplen, a trancas y barrancas, con la difícil misión de orientar la vida administrativa de pueblos, villas, villorrios y grandes ciudades. Si unos velan para que se cumpla una ley que pocos concejales conocen, los otros vigilan ingresos y gastos atendiendo a unas normas que se pusieron agrias con la crisis.

El papel de estos empleados públicos es desabrido, ingrato siempre. Y muchos de ellos viven con amargura el desprecio de los alcaldes, con secuelas tan graves como demandas judiciales o peticiones de traslado en vista de la cerrazón de alguna corporación que no solo se empeña en saltarse los procedimientos sino que es capaz de tratar como enemigos a quienes no hacen otra cosa más que aconsejar para que la ley se cumpla. No suelen salir a la luz esas tensiones. No estamos sabiendo, por puro secreto profesional, qué opinan secretarios e interventores que viven, desde la perplejidad, la imaginativa creatividad de unos concejales que llegan con la pretensión de saltarse a la torera la más elemental normativa vigente.

Los pocos ejemplos que estos días ven la luz nos dan indicios de un mar de fondo en el que interventores y secretarios intentan que la corporación no caiga en el ridículo. Las batallas políticas sobre las inexistentes vicealcaldías nos hablan de problemas que deben ser muchos más hondos y complicados. Un solo ejemplo, el de una plaza de diputado provincial que Compromis quiere dividir por mitad entre dos personas distintas, me lleva a preguntarme no ya por la legalidad de la figura sino por la aparente seguridad con que algunos partidos toman las instituciones como si fueran su propia casa.

Pactos de conveniencia, amaños bajo cuerda, colocaciones a dedo, promesas imposibles, gastos comprometidos, servicios inventados que nada tienen que ver con el papel de los ayuntamientos... Estos días, los primeros del mandato, deben estar siendo de órdago en muchas corporaciones españolas: el radicalismo, en alianza con la ensoñación, el sectarismo y la utopía, deben estar propiciando sobresaltos a los que solo trabajan para que la ley se cumpla.

- Mire usted, lo siento; pero no se puede hacer eso.

- Usted no sabe con quién está hablando: a mí me ha elegido el pueblo y a usted no.

Etcétera.