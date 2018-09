El fútbol acabará muriendo a manos del fútbol. El fútbol verdugo frente al fútbol víctima. Pero volverá a renacer. Circulan por los medios de comunicación notorios propagandistas de una iniciativa a favor de la creación de una nueva competición, europea, ajena a la Liga, y en la que sólo jugarían los grandes equipos, que así verían ensanchada su distancia con el resto, condenados a la primera división como competición doméstica. Seguro que alguno de los propagandistas es sobrecogedor, en el sentido estricto de coger el sobre. A los propagandistas de la Liga de Fútbol Profesional en el estado de La Florida les salen competidores. Nadie quiere quedarse atrás. La iniciativa es coherente con un modelo competitivo basado en la burbuja de los derechos televisivos, la entrada de los fondos de inversión, y una destacable falta de atención por lo que le sucede al resto de mortales. La realidad incrementaba poco a poco las diferencias entre la riqueza y la pobreza. Las nuevas iniciativas, obscenas, consagran, en el mundo del fútbol, un fenómeno que analizaron Antoni Ariño y Joan Romero, en un libro de agradable lectura, 'La secesión de los ricos'. Nuestra opinión no puede estar condicionada por el hecho de que el Valencia C.F. se encuentre entre los elegidos para hacer de comparsa de los diez equipos franquicia, pugnando por las migajas y los restos del banquete. La música que comienza a sonar por las radios se embadurna de retórica y palabras ampulosas, modernización, internacionalización, para hacer olvidar que determinados equipos ya ni siquiera consienten en que el equipo de 1.000 millones de euros de presupuesto tenga que competir con el que apenas tiene 100. Ni siquiera. Se ve como un lastre. Un expediente incómodo que hay que liquidar para que solo los de 1.000 millones de euros compitan entre sí, sin necesidad de jugar en Valladolid, Eibar o Getafe. La operación es de mucho más calado de lo que parece y solo hace que elevar a los altares una tendencia que hasta ahora permanecía más o menos oculta, de forma vergonzosa. Por eso digo que el fútbol acabará muriendo a manos del fútbol, sustituyendo la ilusión competitiva por las reglas de los clubes privados, a cuyos miembros se exigen barreras de entrada de imposible cumplimiento. A mí que no me busquen para aplaudir el engendro. Ni aunque se asegurara la presencia del Valencia C.F. No se trata de contar la película según nos vaya. Uno confía todavía en Alemania o Inglaterra, con equipos y aficiones menos catetas como para tragarse la tontería. Pero en cualquier caso habrá que tener un plan B. Las burbujas, los globos, siempre acaban pinchándose y en algún momento habrá que volver al fútbol que nace de las fichas federativas, al que enfrenta al Oviedo y al Recreativo en el Carlos Tartiere, al fútbol femenino, sin aullidos ni simulaciones de agresión. Que la realidad es ya tan suficientemente desigual como para que encima la jaleemos y tiremos fuegos de artificio.