Schindler del mar ARSÉNICO POR DIVERSIÓN Los bárbaros llevan nuestros apellidos y comen en familia la paella del domingo MARÍA JOSÉ POU Sábado, 6 julio 2019, 09:52

Lo que hacen las ONG como Sea Watch, a la que pertenece el barco capitaneado por Carola Rackete, no es tráfico de personas ni colaboración con la trata. Por mucho que las mafias se aprovechen del papel que estas organizaciones desempeñan en el Mediterráneo rescatando a los inmigrantes en riesgo, no puede calificarse de complicidad como pretenden algunos gobiernos. Entre ellos, el que aplaudió la detención de la capitana Rackete y criticó su puesta en libertad posterior, el gobierno del italiano Matteo Salvini.

La acusación de colaboración con las mafias es una baza a todas luces forzada para impedir que los barcos salgan al rescate. Es cierto que con ello se pretende mandar un mensaje a los traficantes diciéndoles que nadie ayudará a culminar ese viaje nefasto del que se aprovechan ellos para enriquecerse. Pero el pulso se hace con los migrantes en el puño y son ellos los que más pierden, pues se juegan la vida.

Aunque la popularidad de Salvini haya mejorado desde el problema de la capitana Rackete y ésta haya tenido que esconderse y hasta la jueza que la dejó el libertad haya tenido que borrar sus cuentas en las redes sociales por amenazas a ambas, los europeos sabemos que la estrategia de atacar a las ONG no es más que un modo de mostrar a los adeptos que su líder hace algo para luchar contra la 'invasión'. No les dice, en cambio, que la viejísima Europa necesita mano de obra; trabajadores que paguen nuestras pensiones del futuro; hijos de extranjeros que eleven los datos demográficos y fronteras abiertas que ayuden a nuestras economías a crecer. Eso no lo cuentan porque creen que el otro discurso genera votos seguros y, en cambio, éste es más elitista y menos fiable. Cuando alguien no tiene trabajo tiene que pensar que es otro quien se lo quita para no caer en la tentación de buscar el problema en sí mismo. Cuando hay violencia machista, es mejor pensar que son 'los otros' los que la traen que mirar a los propios hijos y ver las 'manadas' que hay entre ellos. Así surgen los bulos que envenenan el ambiente contra los inmigrantes, extranjeros, 'menas' o los diferentes. Ocurrió con el acoso y el intento de agresión contra una mujer en una playa nudista de Cullera. No eran inmigrantes; eran españoles. Pero alguien, con interés en demonizar a los de fuera, tuiteó que eran magrebíes. Sucede muchas veces con la violencia machista. No siempre son extranjeros. La mayoría de casos son entre nacionales. Pero nos tranquiliza más saber que son otros, que esa mentalidad pertenece a otras sociedades menos avanzadas y que se trata de costumbres de los bárbaros que han invadido el Imperio. No es así. Los bárbaros llevan nuestros apellidos y comen en familia la paella del domingo. Por eso, lo que hacen las ONG es pura humanidad y, si el resultado sirve a las mafias, debe perseguirse a éstas, no a aquellas. Los Schindler de hoy quizás vayan en barco y sean mujeres.