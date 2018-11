Los periodistas, ya lo saben, formulamos muchísimas preguntas: inoportunas, incómodas, previsibles, insospechadas, inteligentes, amables, capciosas, tontas... No siempre obtenemos ni hallamos contestación, pero continuamos realizando nuestro trabajo. Esta situación no difiere demasiado de la cotidianidad de cualquier persona. Vivimos con ausencia de respuestas, sobre todo nos falta conocer los porqués (por qué a mí, a ella, a él, ahora, tan pronto, etcétera), pero batallamos por superar cada día. Tampoco se nos da bien cerrar capítulos, pese a que somos conscientes de que todos los episodios no concluyen con un desenlace feliz. En más de una ocasión recurriríamos a la elipsis como en el cine, pero lamentablemente no tenemos esta capacidad. La ficción también nos deja interrogantes por resolver. Se cumplen ahora 15 años de 'Lost in Translation', título que en España se estrenó en febrero de 2004, y todavía desconocemos qué le susurró Bob (Bill Murray) a Charlotte (Scarlett Johansson) al final de 'Lost in Translation' (Sofia Coppola, 2003). La vida son preguntas y, a veces, despedidas.