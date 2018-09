SAURA SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA

SILLA DE ENEA

Las vacaciones se apagan y LAS PROVINCIAS tiene la feliz idea de aliviar la vuelta a la rutina de la mano de una cobertura del Centenario realmente excelente. Al menú de respeto por la historia y calidad en la opinión (díganme, si no, si la lectura de los relatos de Lloret o las columnas de Nadal o Ferches, por ejemplo, no merecen pagar el euro y pico que vale el diario) se une desde hace un par de semanas un despliegue poco habitual en casos como este: los domingos, una suculenta entrevista de dos páginas a un personaje de nuestro pasado y los lunes, una doble histórica, con una firma invitada de pedigrí valencianista que luce al lado de esta silla. Confieso que espero con ilusión el fin de semana para descubrir quién será el entrevistado. Y al lunes para saber qué tesoros sacará Héctor Esteban del archivo y a quién tendré el privilegio de servir como telonero. En la charla de hace dos semanas Darío Felman, el hombre del importantísimo gol en City Ground que no ha visto casi nadie, reflexionaba con tristeza acerca del olvido que se cierne sobre el futbolista retirado, silencio alimentado en muchas ocasiones por el club o la afición a los que sirvió. Y lo hace singularizando en el caso de Enrique Saura. Pedro Campos transcribe las palabras del argentino de manera que la amargura parece traspasar el papel. «No puede ser que Saura lleve 23 años sin venir a Valencia. Una llamada telefónica, por ejemplo, y decirle: 'Feliz cumpleaños'». Es cierto. Y duele. Saura es un mito de nuestro siglo, con diez años y 500 partidos como valencianista, tres títulos, una capitanía llevada con orgullo y gallardía y una colección de internacionalidades entre las que destacan sus participaciones en una Eurocopa y un Mundial. Como tantas otras leyendas, salió en silencio del Valencia, con un modesto epílogo en forma de partido de homenaje que resultó desvaído. Demasiado poco para lo que supuso su presencia entre nosotros. Recuerdo haber hablado en alguna ocasión con el capitán del Valencia de Ramos durante mi etapa en la radio. Sus palabras rezumaban a partes iguales modestia y sensatez. Seguramente ese perfil, que prima la sencillez sobre el resto de características personales, sea el que lo mantiene lejos de la primera línea. Otros cultivan mejor sus amistades o se saben manejar con soltura en las procelosas aguas de la jubilación deportiva. En el caso de Saura juega en su contra, además, la distancia, que, como proclama el bolero, es el olvido. Y no hablo de la física, sino del abismo que separa el grato recuerdo del aficionado veterano o del memorioso de la indiferencia del tuitero desatado. Con la aparición de la entrevista de Felman en las redes sociales menudean los desprecios, cortados enérgicamente por una buena colección de valencianistas. Hay un capítulo dos. Días después, mientras vivimos el retorno de Guedes a nuestras vidas en un espectáculo que emula al mejor Berlanga (bravo y gracias por la metáfora, Pau Corachán), José María Peris lanza en las redes la propuesta de que Saura, como '7' mítico en la historia del Valencia, dé la bienvenida al portugués en el palco de Mestalla. Agua. La magnífica idea naufraga a pesar de cierto respaldo popular, condensado en la etiqueta #Saura7Guedes. Muchos ni siquiera prestan atención a la iniciativa. Pensarán que el pasado es cosa de armarios apolillados. Y que todo lo que excede su recuerdo futbolístico no merece la pena. Pero no es así. El cultivo de la historia sirve para estas cosas. Para que el ejemplo de Saura, como el de cientos de futbolistas, entrenadores o dirigentes del Valencia, no se pierda en el maremágnum del día a día. La imagen del 7 de Onda sigue palpitando en la memoria de cuantos lo vieron jugar en Mestalla. Y también en la de los que no lo disfrutamos, pero sí conocimos a través de los relatos familiares y las lecturas. Por eso, mientras haya alguien dispuesto a conocer la historia del Valencia, Enrique Saura tendrá quien le recuerde y le escriba.