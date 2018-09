El otoño, que acaba de empezar, puede eclipsar el verano, pero no logra borrarlo. No elimina, por ejemplo, el peso de las lecturas. Así, aún sigo dando vueltas a párrafos de 'El dolor de los demás', de Miguel Ángel Hernández, es decir, dudo de si «hay aguas que es mejor no remover, lugares en los que es mejor no entrar» y quizás «no todas las historias tienen que ser contadas». Tampoco me desprendo de algunos textos estupendos de 'La mujer singular y la ciudad', de Vivian Gornick, porque, como sentencia la escritora norteamericana, a veces «la vida empieza a parecerme la suma de sus incapacidades». Será que soy singular o rara, aunque no tanto como Daniel Basanta, el protagonista de la novela 'El Secreto de las Fiestas', de Francisco Casavella, que es «un raro de concurso». ¿Qué trae de bueno la nueva estación? El libro 'Cara de pan', de Sara Mesa, es el siguiente en la lista. O sea, toca alejarse de lugares comunes y adentrarse en relaciones incómodas.