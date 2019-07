El Instituto de la Mujer se creó en 1983 para desarrollar la Constitución. Para fomentar la igualdad y la participación de las mujeres en la vida social, política o cultural. Luego las comunidades quisieron su corralito. Vox ha propuesto convertir el Instituto Andaluz de la Mujer en Instituto Andaluz de Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Demonios, ¿sólo se dedica a la violencia de género? No. Dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se dedica a la igualdad, al empleo, a la atención social, a la violencia y al pillaje legal. Vale que se proteja a todas las víctimas, pero si es un Instituto de la Mujer es para la mujer. ¡Sape! Otra cosa es si este organismo debe existir hoy, pero no hay que mezclar las churras de la Ley Integral de la Violencia de Género con las merinas de lo que a Vox no le gusta. ¿Y el palabro de intrafamiliar? Hostias domésticas merecen algunos. Simuladas, como las de Lusson y Codeso.