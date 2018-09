La historia de San Lamberto que narré tiempo atrás, el santo decapitado que cogió la cabeza y se largó a la tumba de Santa Engracia, donde quería ser enterrado, me motivó a buscar su hagiografía para descubrir el poder de la atracción. Y vaya si lo tenía. Fue una aragonesa valiente, nacida en los inicios del siglo IV con carisma para líder, puesto que cuando fue llamada para declarar ante el emperador Daciano, sobre si era cristiana como se rumoreaba o no, encendió la fe de un grupo de 17 hombres, que se extasiaron ante su belleza y oratoria... y la siguieron, también como única mujer iba Suceso, la doncella, celadora para que nadi se sobrepasase; fiel testigo de que los acompañantes respetaron a la santa hasta el extremo de no rozar su túnica, ni cuando se la quitaron los verdugos para someterla a horrible tortura.

Ante los gritos y rezos de los conversos: Optato, Marcial, Urbano, Fausto, Julio, Januario, Quintiliano, Publio, Frontonio, Félix, Ceciliano, Evencio, Primitivo, Matutino, Apodemio, Casiano y Lupercio, los sanguinarios esbirros la arrastraron por el suelo cogiéndola por los cabellos y desgarraron con garfios su cuerpo, ahondando hasta el hígado. Pero como era una bendita, ella sonreía a los suyos dando ejemplo y guardando silencio. Ni un ¡ay! se escapó de su boca. Su serenidad enfureció hasta que el verdugo mayor hincó en el centro de su frente un clavo enorme que la causó la muerte; clavo que nadie puso sacarlo. Los acompañantes probaron inútilmente; y también uno a uno iban siendo decapitados. Fue imposible la identificación; mejor dicho, no lo intentaron; se les enterró formando un macabro montón conocido en tierras aragonesas por las Santas Masas.

Con el tiempo, Santa Engracia tuvo capilla y quienes lograban rozar el clavo, sanaban. Juan II pidió que le pasaran el clavo por sus ojos enfermos y, como recuperó la visión, mandó construir un monasterio de jerónimos en ese lugar. Las Sanas Masas y la doncella Suceso, con San Lamberto, le acompañan en este siglo XXI, donde las leyendas perviven. Y eso sí que es un milagro.