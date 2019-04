Sant Vicent en Lo Rat Penat

El passat dilluns començà en Lo Rat Penat un cicle de conferències en motiu de l'Any Jubilar Vicentí impartides per Fernando Millán, Miguel Navarro, Alfonso Esponera i José Manuel Alcácer, en la coordinació d'Álvaro Almenar, en les que la figura del Patró del Regne de Valéncia ha segut estudiada des dels diferents aspectes de la seua imponent personalitat. L'hem vist com a l'extraordinari diplomàtic que fon en el seu quefer per l'unitat d'Espanya, com el gran predicador de l'Evangeli recorrent els països de l'Europa occidental, com a l'ilustre teòlec que s'inspira en Santo Tomàs d'Aquino per a elaborar la seua pròpia doctrina, com el pare dominic que fon l'honra de la seua orde i el més universal dels seus predicadors... i el pròxim dilluns el cardenal arquebisbe de Valéncia clausurarà el cicle parlant-nos des d'una visió pastoral. Totes estes conferències seran arreplegades en un llibre commemoratiu d'este 600 aniversari de la seua mort.

En Lo Rat Penat nos sentim satisfets del cicle organisat i de la resposta obtinguda. Ho estem perque en ell tanquem aquelles boques donades a l'insídia i a la mentira, que són pròpies dels que no fan res per la llengua, per l'història o per la cultura valenciana.

Lo Rat Penat continua complint els objectius que marcaren els seus fundadors que estaven decidits a que la llengua valenciana no desapareguera baix les ambicions dels que intentaven impondre la llengua castellana o ara dels que en els nostres dies tracten de fer-la desaparéixer baix l'imperialisme del català... defendrem per a que la nostra història estiga viva en les noves generacions i que la nostra cultura, costums i tradicions siga per tots reconeguda.

El dilluns, a les 7 de la vesprada, escoltarem al nostre arquebisbe, D. Antonio Cañizares, parlant-nos del nostre sant més universal. Vos esperem.